/682052/التشكيل-الرسمي-للمصرى-البورسعيدي-لمواجهة-أوتوهو-الكونغولي

يدخل فريق المصري البورسعيدي مباراته اليوم الأحد، أمام نظيرة أوتوهو الكونغولي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل المصري لمواجهة أوتوهو

في حراسة المرمي: أحمد مسعود

في خط الدفاع: ياسر حامد – هيثم العيوني – حسام الجزار – فريد شوقي

في خط الوسط: عمرو موسي – أحمد شديد – أحمد حمودي – محمد جريندي

في خط الهجوم: محمد عنتر – عمرو مرعي.

انتهت أحداث المباراة بين المصري البورسعيدي وايسترن كومباني، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لمثلهم، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم المصري البورسعيدي بالهدف الأول في المباراة في الدقيقة التاسعة عشر، عن طريق أوستن أموتو، من خلال ركلة حرة لصالح فريق المصري بالقرب من منطقة جزاء إيسترن كومباني جهة اليمين نفذها حجاج عويس عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء مهدها أحمد علاء من يسار منطقة الجزاء بالرأس بشكل رائع إلى أوستين أموتو فسدد كرة قوية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أعلى يسار المرمى.

ايسترن كومباني يبحث عن الفوز الأول

وفي الدقيقة الثامنة والعشرين يعود حكم اللقاء لتقنية الفار ويحتسب ركلة جزاء لإيسترن كومباني، يدرك من خلالها التعادل مع البورسعيدي، سجلها بكل حرفية أحمد متعب.

سجل أحمد أوفا الهدف الثاني لإيسترن كومباني، في الدقيقة الـ 53 من عمر اللقاء، من خلال تمريرة رائعة من فراس عيفية وضعت أوفا في إنفراد تام بالمرمى فراوغ الأخير الحارس عصام ثروت بشكل رائع ثم أسكن الكرة الشباك الخالية.

رد المصري البورسعيدي بهدف التعادل في الدقيقة السادسة والخمسون من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من أحمد حمودي من جهة اليسار قابلها جريندو بتسديدة من لمسة واحدة من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

بهذا التعادل ارتفع رصيد المصري البورسعيدي إلى النقطة الخامسة عشر، ليحتل المركز الخامس، فيما يحتل ايسترن كومباني المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد ثلاثة نقاط.