/682050/تأجيل-محاكمة-قاتل-ضحية-قطار-الغربية-لـ-27-مارس

قررت محكمة جنايات المحلة الكبرى الدائرة الرابعة بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات المتهم بدفع " أمجد الرفاعى " طالب المحلة الكبرى، لسرقة جهازه المحمول والذي لقى مصرعه متأثرا بسقوطه من القطار، إلى جلسة 27 مارس القادم.

وكانت نيابة المحلة الكبرى، قد قررت إحالة المتهم "عمرو. ح" للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات بعد قيامه بدفع الطالب أمجد أحمد الرفاعي من قطار المنصورة - طنطا ،بالقرب من قرية محلة خلف بدائرة مركز سمنود، بعد محاولة المتهم سرقة هاتف الطالب المحمول بالإكراه، وقدم “تخيا مصر” لقاءً مع والد الضحية والذى أكد خلالها على ثقته فى القضاء المصرى، مشيراً إلى أنه لم ينتظر تحقيق العدالة والقصاص من قاتل نجله.

وفى سياق أخر، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انعقاد الاجتماع الأول للوحدة العامة لحقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، والتي تم تشكيلها تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بهدف توفير السبل اللازمة لتمتع المواطنين بكامل حقوقهم “الاجتماعية ،الثقافية والاقتصادية”، وتقديم كافة الخدمات الإنسانية في مجالات “الصحة، التعليم ، حقوق الطفل والمرأة” ، وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون وسرعة حل مشكلاتهم.

وأشار محافظ الغربية إلى أن الوحدة تختص بإعداد خطة مستقبلية لتعزيز وتنمية حقوق الإنسان ووضع آلية لتنفيذ ذلك من خلال تدريب موظفي الوحدات على كيفية التعامل مع قضايا المواطنين التي تتعلق بحقوق الإنسان، تلقى شكاوى المواطنين بمجال حماية حقوق الإنسان ودراستها والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تلقي ومتابعة وحل الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق الإنسان داخل المحافظة.

شنق نفسه بسبب الفلوس

وفى سياق أخر، أقدم شاب ثلاثينى على التخلص من حياته عن طريق شنق نفسه بحبل معلق فى مروحه السقف بشارع الترعة، التابع لدائرة ثان المحلة الكبرى، تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى، تفيد بالعثور على جثة " مصطفى . ص . ال " 30 سنة مشنوقا بحبل معلق فى مروحة السقف داخل غرفة .

وعلى الفور أنتقلت قوة من مباحث قسم ثان المحلة، إلى محل البلاغ، وبمعاينة الجثة المبدئية تبين وجود أثار أحتكاك وجروح سطحية حول رقبته أثار الشنق، وبسبب الحادث دخوله فى أزمة نفسية حادة أدى إلى قيامه بالتخلص من حياته داخل غرفته، ولا توجد أى علامات أخرى فى جسده .

وتم نقل الجثة، الى مستشفى المحلة العام، وتحويلها لمشرحه مستشفى المنشاوى بطنطا لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، واستكمال التحقيقات وإجراء المعاينة اللازمة.