أحمد الفيشاوي يمارس الرياضة في الجيم (صور)

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أعتاد الفنان أحمد الفيشاوي في الفترة الأخيرة تحديدًا على نشر صوره من خلال السوشيال ميديا، وهو يلعب رياضة في صالة الألعاب الرياضية، كما فعل هذا اليوم ونشر صوره وهو في الجيم يمارس الرياضات المختلفة.

دوت الخليج ترصد صور أحمد الفيشاوي وهو يلعب الرياضة في الجيم

أحمد الفيشاوي يلعب رياضة في الجيم

شارك الفنان أحمد الفيشاوي مجموعة من الصور مع متابعي الحساب الرسمي له على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وظهر في الصور وهو يلعب عدد من الرياضات المختلفة من بينها الكيك بوكسنج، وعلق عليهم وقال ما معناه:"أحسن حالة مزاجية لهذا الصباح".

وشاركه جمهورة بالكلمات التشجيعية من خلال التعلقات، وقال أحدهم:"ربنا يوفقك فى حياتك وبلاش الحزن الى فى وشك ربنا يفرحك طول عمرك الجاى"، وقال آخر:"الكوتش"، وعلق أحدهم وهو مدرب رياضة وقال له:"يبني تعالى امرنك".

هجوم الجمهور على أحمد الفيشاوي

حدثت موجة من الإعتراضات العنيفة في الفترة الماضية ضد أحمد الفيشاوي، نتجت عن نشره لعدة صور له وهو يقوم بإضافة وشم جديد على جسده الذي كادت الوشوم تغطيته بالكامل، فعلق بعض من متابعيه على الإنستجرام، فقال أحدهم ممازحًا:"مافيش مكان"، لكثرة عدد الرسومات الموجودة على جسمه، وقال له آخر:"يابني حرام علي جسمك ده امانه كلنا خربنين اكتر من بس مش تعمل كده في جسمك هتتحاسب علي كده جدا والحجات دي بتفسد الدم عندك انتا روحت عامل زاي عبدت الشيطان خف هتولع".

التعليقات على صور أحمد الفيشاوي

تتابعت التعليقات على صور أحمد الفيشاوي، المتعلقة بالحرمانية وأن التاتو والوشم غير مستحبين في الدين الإسلامي، وذلك بعدما نشر عدد من الصور على حسابه الرسمي على إنستجرام لإضافة وشوم جديدة لجسمه، فقال أحد متابعيه:"بص انا مليش دعوه بي اللي انت بتعمله دي حريه شخصيه بس انا عندي سؤال من وجهة نظري انت ازاي هتقابل ربنا بجسمك دهه نصيحه مني ياا فنان راجع نفسك".

قال آخر ممازحًا:"يالهوى على درس الجغرافيا على فيلم الرعب على حبك لأمك على شوية لخبطة وشخابيط"، وهناك من شجعه على ما يفعل وقال له:"انت فعلا انسان شجاع. انك تعمل الي في نفسك وما تنطي اي قيمه للمشاعر السلبيه انها تنهيك عن الي انت مقتنع بيه فهاي قمه الشجاعه. Good job".