/682066/منسق-العلاقات-الدولية-بالمتحف-المصرى-الكبير-المتحف-أمن-وصديق-للبيئة-ويستوفى-المواصفات-العالمية-للتنمية

قالت منة الله طاهر، منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصرى الكبير، ان المبنى الاخضر هو مبنى يتم فيه استخدام واستغلال الموارد بشكل جيد دون تهدير للموارد ودون وجود أى شئ قد يضر او يلوث البيئة مثل الانبعاثات الضارة، مؤكدة على ان فكرة المبنى الاخضر هو ان يكون متوافقا مع الابعاد الأساسية للتنمية المستدامة وتحقيق المواصفات الرسمية العالمية ذات صلة فيه.

دوت الخليج

المتحف المصرى الكبير:

واوضحت منة الله طاهر، عبر مداخلة هاتفية على برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة الأولى المصرية، ان معايير المتحف الأخضر سوف يتم تطبيقها فى المتحف المصرى الكبير، مؤكدة ان المتحف المصرى الكبير نفسه كمبنى أخضر يقوم بتحقيق الابعاد الأساسية للتنمية المستدامة ويستوفى المواصفات العالمية من خلال كونه مشروع صديق للبيئة وأمن ولا يوجد بيه أى انبعاثات ضارة للبيئة.

وأكدت على ان فكرة حصول المتحف المصرى على شهادة الهرم الاخضر المصرى ترجع الى التعاون بين فريق المتحف المصرى الكبير واعضاء المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء فى اطار خطة مشترك لمناقشة الاجراءات والمعايير المتبعة عالميا فى هذا المجال.

واضافت ان جزء كبير من الاجراءات والمعايير العالمية ذات صلة هى مطبقة فى المتحف المصرى الكبير، مشيرة الى وجود محطات رصد للثلوث والتى تم تنفيذها من خلال بروتوكول مع وزارة البيئة من اجل التحكم فى مقدار الثلوث، ومن ثم جاءت فكرة شهادة الهرم الاخضر والتقديم عليه.

وتابعت ان المتحف الأخضر هو اول متحف فى مصر يعتمد كمبنى أخضر، مضيفة ان المتحف يعمل على الاستخدام الأمثل للموارد والتى تعد من اهم الاهداف الاساسية التنمية المستدامة. كما اشارت الى وجود خزان لتخزين مياه الأمطار داخل المتحف والتى يهدف الى الرى واعادة استخدام المياه مرة اخرى، موكدة ان المتحف يضم نظام بيئى متكامل.

خطة ترويجية:

وأوضحت منة الله طاهر ان المتحف المصرى الكبير يتبنى استراتيجية خاصة بالترويج والتسويق للمتحف محليا وعالميا، مؤكدة انه يتم العمل حاليا على العديد من الخطط والبرامج المختلفة وعلى حملة دعائية كبيرة حول المتحف ومميزاته. كما اشارت الى ان هذه الجهود تأتى فى اطاار استراتيجية وزارة السياحة والاثار المصرية وتوجها بتطوير جميع المقاصد السياحية المصرية والارتقاء بها.