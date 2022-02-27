وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعًا، اليوم الأحد، برئاسة د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس، بحضور د.محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ود.صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد، د.عرفة سلامه سكرتير عام الاتحاد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية الاجتماع، رحب الوزير بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد، مثمنًا جهود مجلس الإدارة السابق على مستوى الرياضة فى مصر، ودعمه وإضافته للعديد من الأنشطة الرياضية الجديدة بالجامعات المصرية، متمنيًا التوفيق للمجلس الجديد فى إثراء العملية الرياضية في الجامعات المصرية.

كما قدم د.عبدالغفار الشكر لـ د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة؛ لدعمه أنشطة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى الدور الإيجابى لوزارة الشباب والرياضة فى تأهيل الطلاب رياضيًا وثقافيًا، وتحفيزهم على فى الأنشطة الرياضية المختلفة.

وخلال الاجتماع، اطلع الوزير على آخر الترتيبات الخاصة بتنظيم بطولة العالم للإسكواش، والتي ستعقد خلال شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، مؤكدًا تقديم كافة إمكانيات الاتحاد الرياضى المصري للجامعات خلال فترة تنظيم البطولة.

وطالب د.عبدالغفار الاتحاد بتقديم تصور للإعلان عن البطولات الرمضانية داخل الجامعات، والاستعداد لهذه البطولات بشكل كامل، مؤكدًا على ضرورة إدخال بعض الألعاب الرياضية الجديدة مثل "لعبة Padel Ball "، وتبني الاتحاد هذه اللعبة، والتي تعتبر رياضة وليدة تحظى باهتمام العديد من الشباب، مشيرًا إلى أن مصر حققت المركز الثاني على مستوى العالم في عدد الملاعب الرياضية.

ومن جانبه، وجه د.صبحى حسانين الشكر لمجلس الإدارة السابق، كما هنأ أعضاء المجلس الجديد، مشيرًا إلى أن المجلس الجديد يحظى بتنظيم العديد من البطولات منها: بطولة العالم للإسكواش ٢٠٢٢، وبطولة العالم لكرة اليد ٢٠٢٤، بالإضافة إلى العديد من البطولات الأخرى بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي والاتحاد العربي.

وخلال الاجتماع، استعرض د.عرفة سلامه خطة الاتحاد خلال المرحلة القادمة، مؤكدًا حرص الاتحاد الرياضى على التمثيل الدولي للرياضة، وذلك من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة الرياضية المحلية والدولية.

وأحيط المجلس علمًا بتشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد، ودعم تنظيم فعاليات الملتقى الدولي الثاني للسياحة خلال الفترة من 24-26 مارس القادم.

المركز الإعلامي

لوزارة التعليم العالي والبحث العلميوزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعًا، اليوم الأحد، برئاسة د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس، بحضور د.محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ود.صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد، د.عرفة سلامه سكرتير عام الاتحاد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية الاجتماع، رحب الوزير بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد، مثمنًا جهود مجلس الإدارة السابق على مستوى الرياضة فى مصر، ودعمه وإضافته للعديد من الأنشطة الرياضية الجديدة بالجامعات المصرية، متمنيًا التوفيق للمجلس الجديد فى إثراء العملية الرياضية في الجامعات المصرية.

كما قدم د.عبدالغفار الشكر لـ د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة؛ لدعمه أنشطة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى الدور الإيجابى لوزارة الشباب والرياضة فى تأهيل الطلاب رياضيًا وثقافيًا، وتحفيزهم على فى الأنشطة الرياضية المختلفة.

وخلال الاجتماع، اطلع الوزير على آخر الترتيبات الخاصة بتنظيم بطولة العالم للإسكواش، والتي ستعقد خلال شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، مؤكدًا تقديم كافة إمكانيات الاتحاد الرياضى المصري للجامعات خلال فترة تنظيم البطولة.

وطالب د.عبدالغفار الاتحاد بتقديم تصور للإعلان عن البطولات الرمضانية داخل الجامعات، والاستعداد لهذه البطولات بشكل كامل، مؤكدًا على ضرورة إدخال بعض الألعاب الرياضية الجديدة مثل "لعبة Padel Ball "، وتبني الاتحاد هذه اللعبة، والتي تعتبر رياضة وليدة تحظى باهتمام العديد من الشباب، مشيرًا إلى أن مصر حققت المركز الثاني على مستوى العالم في عدد الملاعب الرياضية.

ومن جانبه، وجه د.صبحى حسانين الشكر لمجلس الإدارة السابق، كما هنأ أعضاء المجلس الجديد، مشيرًا إلى أن المجلس الجديد يحظى بتنظيم العديد من البطولات منها: بطولة العالم للإسكواش ٢٠٢٢، وبطولة العالم لكرة اليد ٢٠٢٤، بالإضافة إلى العديد من البطولات الأخرى بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي والاتحاد العربي.

وخلال الاجتماع، استعرض د.عرفة سلامه خطة الاتحاد خلال المرحلة القادمة، مؤكدًا حرص الاتحاد الرياضى على التمثيل الدولي للرياضة، وذلك من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة الرياضية المحلية والدولية.

وأحيط المجلس علمًا بتشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد، ودعم تنظيم فعاليات الملتقى الدولي الثاني للسياحة خلال الفترة من 24-26 مارس القادم.