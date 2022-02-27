المتحدث العسكرى ينشر فيديو عن أبرز جهود القوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - وتضمن الفيديو ختام فعاليات التدريب البحرى الدولى (im/ce22) بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر، كما تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الذخائر قبل تهريبها. يأتى التدريب ( IMX / CE22 ) فى إطار تطوير قدرات القوات البحرية فى مجال التخطيط والقيادة والسيطرة والاتصالات، وتنفيذ العمليات المشتركة لمجابهة التهديدات غير النمطية وتأمين مسرح العمليات بالبحر الأحمر.

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