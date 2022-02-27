إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 42000 متر فى السويس

جدة - نرمين السيد - أعلن حى الجناين بمحافظة السويس، اليوم الأحد، عن إزالة حالات تعدى على أملاك الدولة المبانى والزراعية بمساحة 42.400 متر، وذلك فى إطار فى المرحلة الثانية من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات داخل نطاق حى الجناين، والتى بدأت 6 فبراير الجارى وانتهت أمس السبت، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.





وأشار حى الجناين - فى بيان - إلى أن الحملة شنت بواسطة رئيس حى الجناين عالية فريد والقيادات الأمنية وقسم شرطة الجناين والمرافق والإدارات الهندسية والتنظيم والإشغالات والمرافق بالحى، وأسفرت عن إزالة حالات تعدى ببناء أسوار بالطوب الأبيض الدبش والخرسانة على أرض أملاك دولة مبانى وزراعية. وأضاف الحى أن الأماكن التى شهدت إزالة التعدى داخل نطاقه، هى قرى "كبريت البحارة وشندورة وبقرية عامر وبقرية الشلوفة وأرض اللاجون وأرض المشروع بمنطقة أبو سيال وأبوحسين.

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