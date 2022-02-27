مدبولى: تكليفات رئاسية بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى للسلع

حضر الاجتماع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، وعدد من مسؤولى البنك المركزى ووزارتى المالية والتجارة والصناعة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تتم متابعة مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما ينتج عنها من تطور ملحوظ فى أسعار السلع الأساسية، أولا بأول، وأوضح رئيس الوزراء أنه يرصد مع المسؤولين فى البنك المركزى ووزارتى التموين والمالية، والوزارات والجهات المعنية موقف توافر السلع الأساسية، واستقرار الأسواق، وهناك تنسيق تام بين جهات الدولة المختلفة فى هذا الشأن، حيث إنه على تواصل مستمر مع محافظ البنك المركزى منذ اندلاع الأزمة.
وشدد رئيس الوزراء على أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، خصوصًا المدرج منها على بطاقة التموين، والتى تتحمل الدولة الزيادات التى تمت عليها حتى الآن.
وأضاف السفير نادر سعد: "هناك متابعة مستمرة لحركة أسعار السلع عالميا، حيث يتم تقييم الموقف على مدار الساعة من قبل المسؤولين، لمعرفة الاحتياجات التمويلية اللازمة لتوفير احتياطى مناسب من هذه السلع خلال الفترة المقبلة".
وأشار إلى أنه تتم أيضًا متابعة أسعار السلع المختلفة فى الأسواق المحلية، والدولة حريصة على توافر السلع المختلفة للمواطن المصرى، على الرغم من التحديات العالمية بسبب الأزمة الحالية، وما تفرضه من ضبابية الرؤية.
وأوضح سعد، أن الاجتماع شهد أيضًا مناقشة آليات دفع الصناعة الوطنية للعمل على زيادة الإنتاج، لتوفير الاحتياجات المحلية، وكذلك زيادة التصدير، فالدولة تساند هذا القطاع المهم، الذى حقق معدلات مرتفعة فى الفترة الماضية.
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