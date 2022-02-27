/682046/خاص-أسامة-نبيه-يجتمع-مع-مرتضى-منصور-لتولي-منصب-بجهاز-كارتيرون-الفني

يجتمع في الوقت الحالي المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مع أسامة نبيه نجم الفريق السابق، داخل نادي الزمالك بميت عقبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن الاجتماع جاء، للإتفاق حول تولي أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول بكرة القدم، بصلاحيات فنية بجانب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان أعلن مرتضى منصور بالأمس إقالة مدحت عبد الهادي وأميرعزمي من الجهاز الفني، عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الوداد، حيث أشتبك مدحت عبد الهادي مع أحد افراد الجهاز الفني للوداد، بسبب دفعه لأحد حاملي الكرات.

قرارات مرتضى منصور

كما قرر مرتضى منصور تحويل كارتيرون للتحقيق، نظراً لمستوى الفريق المتراجع في الأونه الأخيرة، ففي أخر 9 مباريات للزمالك لم يفز الفريق سوا في لقاء وحيد، بين الدوري الممتاز وكأس الرابطة، ودوري أبطال أفريقيا.

مرتضى منصور: «كارتيرون مش عايز يتقي ربنا وحد مسلطه علينا»

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول مباراة الفريق أمام الوداد المغربي، بالجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات تليفزيونية على قناة الشمس ببرنامج "البلدوزر": "كارتيرون مش عايز يتقي ربنا وحد مسلطه علينا يعمل كدة".

وأضاف: " يوجد لاعبين مش شايفين قدامهم، ومع ذلك كارتيرون مُصرعليهم، وهو متعمد يخسر، بسبب اللي مسلطه".

وزاد: "كارتيرون أنهى اتفاقه مع نادي سعودي ومش مركز مع معانا، بيفكر مع وكيله في الفلوس فقط".

وأكمل: " حساب لاعبي الفريق سيكون بعد العودة من المغرب، يوجد لاعيبه قميص الزمالك تقيل عليهم، ولاعيبه تانيه متخاذلة".

وأردف: "أقدم إعتذار لنادي الوداد عما بدر من الثنائي مدحت عبدالهادي وأمير عزمي، الإتنين برة النادي".

وأختتم قائلاً: " الزمالك مديون بـ 198 مليون جنيه للضرائب، و60 مليون جنيه للتأمينات، و6 مليون لإستاد القاهرة ومثلهم لمصلحة الكهرباء".

وبدأ الزمالك اللقاء بقوة وسجل هدف التقدم عن طريق أحمد سيد زيزو، في الدقيقة الثالثة من تصويبة صاروخية سكنت شباك التكناوتي.

https://twitter.com/Eslammostafa89/status/1497649336020258817?s=20&t=uKGiT8CNBeTMxrLb7SpidA

ولكن يعود الوادا سريعاً، وسجل زهير المرتجي هدف التعادل بعد ارتباك من مادفعي الزمالك، ليسدد المرتجي الكرة لتسكن شباك محمد أبو جبل.

وظل الوداد يهاجم حتى سجلوا الهدف الثاني عن طريق أمين فرحان في الدقيقة 37، بعد خطأ من أبو جبل في إخراج الكرة.