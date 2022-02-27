دعم من الدرجة الأولى لـ محمد صلاح مع ليفربول أمام تشيلسي

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تتواجد عائلة ادولي المصري محمد صلاح في مدرجات ليفربول اليوم لمؤازة الفرعون أمام فريقه الأول بـ إنجلترا تشيلسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يلتقي ليفربول اليوم مع تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، في الساعة السادسة والنصف مساء، في لقاء يشهد عليه ملعب ويمبلي.

محمد صلاح بكأس الرابطة الإنجليزية

تتواجد خطوة واحده فقط على تتويج محمد صلاح مع ليفربول ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، أمام تشيلسي فريقه السابق، والتي سبق وتوج بها معه في موسم 2014/ 2015.

شارك محمد صلاح مع تشيلسي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في مبارتين، ولم يسجل خلالهما، ولكن قدم تمريرة تهدي بهدف للبلوز.

غاب ليفربول عن التتويج ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، في تواجد محمد صلاح، والتي سبق وتوج بها الريدز بـ 8 نسخن فيما حل وصيف في 4 نسخ.

ليفربول بنصف نهائي كأس الرابطة

حقق ليفربول الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 2/0، على ملعب "أنفيلد"، ضمن لقاء الإياب من الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

وبدأ ليفربول المباراة بقوة وحاول أن يسجل عن طريق عدة فرص خطيرة، بينما لاعبوا أرسنال لم يقدموا لقاء جيد وحاولوا أن يهددوا مرمى الريدز من خلال الهجما المرتدة ولكنهم لم ينجحوا.

وسجل جوتا دفين ليفربول في المباراة بالدقيقتين 19 و77، ولم يفلح أرسنال في العودة، لينتهي اللقاء بهدفين نظيفين لصالح الريدز.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي اليوم :

حراسة المرمى: كيفين كيليهير

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكساندر أرنولد

خط الوسط: كورتس جونز - فابينيو - جوردان هندرسون

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - ساديو مانى

حقق تشيلسي الفوز على نظيره توتنهام بنتيجة 1/0، ضمن لقاء الإياب من قبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وكانت المباراة متكافئة بين الفريقين، وحاول توتنهام أن يعود في النتيجة بعد انتهاء لقاء الذهاب بهدفين لتشيلسي، ولكن أحرز البلوز هدف التقدم عن طريق أنطونيو روديجر في الدقيقة 18، ليصعب من مهمة توتنهام في العودة، ليكون مطالب بإحراز 3 أهداف.