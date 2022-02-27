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/682040/رئيس-شباب-النواب-من-قنا--السيسي-اعاد-الحياة-للصعيد- وانجازات-الدولة-الملموسة-بها- خير-دليل
أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب أن محافظات الصعيد تقع فى قلب اهتمامات اللجنة ، خاصة أن القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بالشباب فى مختلف المحافظات.
دوت الخليج
وفد رياضة البرلمان يتفقد مراكز الشباب بقنا
جاء ذلك خلال زيارة اللجنة بمحافظة قنا لتفقد عدد من مراكز الشباب للوقوف على المطالب التي يحتاجها المواطنين من وزارة الشباب .
وأشاد الدكتور محمد حسين، بالانجازات الكبيرة التى حققتها الدولة المصرية على أرض محافظات الصعيد من خلال إنشاء العديد من المشروعات القومية مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى غير وجه الحياة فى الصعيد من خلال المشروعات الكبيرة لمبادرة حياة كريمة التى ستساهم فى توفير كافة سبل الراحة لكل المصريين فى كافة محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن الدولة ضاعفت من عدد المشروعات القومية بمحافظات الصعيد خلال السنوات القليلة الماضية، وهو الأمر الذى يعكس مدى الجهود الكبيرة والانجازات الملموسة على أرض الواقع، لافتا إلى أن مشروعات حياة كريمة حققت طفرة كبيرة على مستوى مراكز الشباب فى مختلف محافظات الجمهورية.
ويضم وفد لجنة الشباب كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة ، والنواب درويش مرعي ، اسامة عبدالعاطي ، احمد الشناوي ، ولاء عبدالفتاح ، هادية حسني ، أية مدني ، محمد لبيب وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة
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