افتتاح 35 مسجدًا الجمعة القادمة.. تعرف على مواقعهم

تواصل وزارة الأوقاف خطتها لإعمار بيوت الله، وأعلنت اليوم عن افتتاح ( 35 ) مسجدًا الجمعة القادمة 4/ 3 / 2022م ، منها ( 27 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و( 8 ) مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه ( 642 ) مسجدًا ، منها ( 544 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و ( 98 ) مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف القليوبية م المسجد وعنوانه 1. المرحوم محمد أشرف يحيى – ميت كنانة - طوخ مديرية أوقاف أسوان م المسجد وعنوانه 2. عبد العزيز بن سليمان الدسري - المنشية مديرية أوقاف المنيا م المسجد وعنوانه 3. قاصد كريم – عزبة متري – سلاقوس - العدوة 4. الرحمن – دياب حرز – أبو قرقاص 5. الحمد – سلاقوس - العدوة مديرية أوقاف المنوفية م المسجد وعنوانه 6. أحمد سليمان الطوخي- عزبة الطوخي - تلا 7. سيدي عيسى – بهواش – مركز منوف مديرية أوقاف قنا م المسجد وعنوانه 8. النادي ( الشيخ عامر ) – الحميدات – بندر قنا مديرية أوقاف الفيوم م المسجد وعنوانه 9. الروضة – طامية مديرية أوقاف بني سويف م المسجد وعنوانه 10. القنديل الأخضر- بندر بني سويف 11. عبد الله الدلاصي – الزيتون - ناصر 12. الرحمن – عزبة علي راضي – ونا القس - الواسطى 13. عمار بن ياسر – قله - اهناسيا 14. الصابرين – قلها - اهناسيا 15. الصحابة – بندر بني سويف مديرية أوقاف البحيرة م المسجد وعنوانه 16. قرية عاكف – العمرية – مركز دمنهور 17. الكدوه بالكريون – الكريون – كفر الدوار 18. الصحابة – الإمام الحسين – الدلنجات 19. عكاشة الكبير – حراره - حوش عيسى مديرية أوقاف أسيوط م المسجد وعنوانه 20. الرحمة – الدوير - صدفا 21. آل عبد العال – نجع سبع مديرية أوقاف الجيزة م المسجد وعنوانه 22. أبو داوود - كرداسة مديرية أوقاف الإسكندرية م المسجد وعنوانه 23. النور- حارس3 – عامرية 1 مديرية أوقاف دمياط م المسجد وعنوانه 24. الرحمن الرحيم – سكن مصر – الحي الرابع – دمياط الجديدة مديرية أوقاف الأقصر م المسجد وعنوانه 25. سيدنا الإمام الحسين – نجع الشاعر – المدامود الشرقي – الزينية مديرية أوقاف الوادي الجديد م المسجد وعنوانه 26. التوبة – عين البحيرة – مركز الداخلة 27. التقوى – قرية ناصر – مركز الخارجة ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: مديرية أوقاف المنوفية م المسجد وعنوانه 1. النور – المعوجة – سرس الليان مديرية أوقاف البحيرة م المسجد وعنوانه 2. العمري الوسطاني – ببيان – مركز كوم حمادة مديرية أوقاف قنا م المسجد وعنوانه 3. أبو بكر الصديق – خزام - قوص مديرية أوقاف سوهاج م المسجد وعنوانه 4. نجع الصعايدة القبلي – نزه المحزمين – جهينة مديرية أوقاف أسيوط م المسجد وعنوانه 5. الحسيني – عزبة جلال – مركز ديروط 6. رياض الصالحين – عزبة شلش – مركز ديروط 7. البهلولي – قرية الزاوية – مركز أسيوط مديرية أوقاف الفيوم م المسجد وعنوانه 8. أبو صايم الشرقي - الشواشنة ومن جهة اخرى قرر وزير الاوقاف اغلاق زوايه تابعه لمديرية أوقاف الإسكندرية ووذلك بناء عن مذكرة المرفوعة من القطاع الديني، تم يوم الأحد 27 /2 /2022م غلق زاوية أحمد الرفاعي الكائنة بشارع التحرير بالعصافرة قبلي التابعة لإدارة أوقاف المنتزه بمديرية أوقاف الإسكندرية غلقا تاما ، لعدم التزام المصلين بتعليمات الوزارة بالضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية.

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