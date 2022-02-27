الرعاية الصحية: مصر تسير بخطى ثابتة فى تصنيع اللقاحات ومواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - ثمَّن مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، اختيار مصر ضمن 6 دول اختارتها منظمة الصحة العالمية، لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاح بتقنية الحامض الريبوزى المرسال mRNA.





وأكد السبكى، فى بيان له، أن ذلك بمثابة شهادة دولية جديدة تعكس ثقة المنظمة والمجتمع الدولى فى اهتمام القيادة السياسية فى مصر بدعم ملف الصحة و قدرات مصر الصحية وإمكاناتها على إنتاج وتصنيع اللقاحات، وإحداث الفارق فى الرعاية الصحية، بالشكل الذى يعزز الأمن الصحى المصرى والإفريقى والعربى.

وأشار إلى أنه هذا الاختيار يؤكد أن الدولة المصرية تسير على خطى ثابتة ليس فقط لمواجهة كورونا، وإنما العمل على تصنيع اللقاحات بأحدث وسائل التكنولوجيا لتصبح من أوائل الدول فى القارة الإفريقية، لاستقبال التكنولوجيا اللازمة لإنتاج لقاحات MRNA، واستكشاف الفرص والتحديات والسبل الممكنة لإنشاء قدرات تصنيعية للقاحات والبدائل العلاجية فى إفريقيا.

فيما ثمَّن مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، قرار رئيس مجلس الوزراء برقم 546 لسنة 2022، والخاص بنقل تبعية 26 منشأة صحية بمحافظتى الأقصر والإسماعيلية من الجهات المختلفة التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية لتحل محل هذه الجهات فى كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول، لتتولى هيئة الرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول والمنشآت المنقول تبعيتها إليها، وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التى تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (48)، والمنعقد اليوم بالمقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة، والذى جرى خلاله عرض ومناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بآليات ومقترحات استمرار توفير الخدمات والرعاية الصحية الشاملة بأعلى معايير الجودة العالمية، وكذلك استعراض تقرير الآداء المالى عن النصف الأول من السنة المالية 2021/2022، إضافة إلى خطط الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال العام الجارى.

وكذلك استعرض الاجتماع، نتائج أعمال اللجنة المختصة لبحث تأسيس شركة قابضة تحت مسمى (رعاية مصر) تابعة لهيئة الرعاية الصحية، للعمل فى مجالات الرعاية الصحية، وأهمها "إدارة المستشفيات، إدارة الكيانات الصحية، إنشاء المستشفيات وصيانتها، التحول الرقمى والحلول التكنولوجية فى الصحة، حاضنات الأفكار التكنولوجية الصحية".

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإجماع، على إتاحة التأمين ضد مخاطر أخطاء المهنة لكافة الأطباء العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يضمن التمتع بمزايا وثائق التأمين التى تقدمها شركة مصر للتأمين ضد مخاطر ممارسة المهنة.

فيما تم إحاطة المجلس بقبول التبرع المقدم من شركة البالطو بشأن توفير نسخة من منصة care connect Egypt لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذى يعد منصة تفاعلية رقمية للتواصل إلكترونيًا بين مقدمى الخدمة من العاملين بهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل الجديد "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية".