عاجل- مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية

جدة - نرمين السيد - دعت جمهورية مصر العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، وذلك للتباحث حول التطورات الجارية فى أوكرانيا.



جدة - نرمين السيد - دعت جمهورية مصر العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، وذلك للتباحث حول التطورات الجارية فى أوكرانيا. جاء ذلك حسبما أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية عبر حسابها على فيس بوك.

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