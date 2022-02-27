/681996/النائب-حسانين-توفيق-بمناقشات-مشروع-قانون-التأمين-الموحد-يدعم-المشروعات-الصغيرة-والتحول-الرقمي

أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون التأمين الموحد، لاسيما في ظل ما تشهده مصر من تطور تكنولوجي كبير، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المالية والاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمين الموحد.

وشدد النائب، على ضرورة تنمية وعي الشعب المصري بثقافة التأمين، حتى يحقق مشروع القانون الأهداف المرجوة منه، لافتا إلى أن التشريع تطرق للعديد من الملفات.

النائب حسانين توفيق بمناقشات مشروع قانون التأمين الموحد «يدعم المشروعات الصغيرة والتحول الرقمي»

وأشار حسانين توفيق، إلى أن مشروع قانون التأمين الموحد يمثل أهمية كبيرة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم توجه الدولة المصرية في الاهتمام بهذا القطاع المهم والحيوي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ما تضمنه مشروع قانون التأمين الموحد من مواد يمثل أهمية كبيرة في دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتكنولوجي.

وقال: الاهتمام بالتحول الرقمي في مشروع قانون التأمين الموحد، يساهم بشكل كبير في تحقق النجاح اللازم له، موجها الشكر للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوهخ، على تقريرها بشأن مشروع القانون.