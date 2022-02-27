/682002/تأكيدا-لـ-تحيا-مصر-الشيوخ-يناقش-تقرير-القيم-بشأن-النائب-مصطفى-سالمان-وحرمانه-من-أعمال-المجلس-حتى-نهاية-دور-الانعقاد

أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن ملحق بأعمال جلسة اليوم الأحد، بشأن تقرير لجنة القيم عن النائب مصطفى سالمان، حيث أكدت قالت مصادر خاصة لموقع دوت الخليج، أن لجنة القيم بمجلس الشيوخ، انتهت للتوصية بحرمان النائب مصطفى سالمان، من الاشتراك فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالى، وذلك فى ضوء قرار هيئة مكتب مجلس الشيوخ بإحالته للجنة القيم للتحقيق معه فيما نُسب إليه من وقائع إعمالاً للمادتين ٣١ و ٣٢ من اللائحة الداخلية واللتين أجازتا لمكتب المجلس إحالة العضو للجنة القيم حال ارتكابه مخالفات تُشكل ‏خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو ‏الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية.

دوت الخليج

وأكدت المصادر بأن اللجنة ستعرض تقريرها على الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد،لمناقشته وإتخاذ اللازم بشأنه، بحسب مادة 246 والتى تنص على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية، أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات أولًا: اللوم.ثانيًا: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.ثالثًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات رابعًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد خامسا إسقاط العضوية.

وكان مجلس الشيوخ قد أكد رفضه التام لأية تجاوزات تَصدُر عن أي من أعضائه تُمثل خروجاً عن القانون أو إنتهاكاً لقيم ومبادئ المُجتمع المصرى وعدم توانى المجلس نحو المُبادأة بالمُحاسبة لائحياً داخل المجلس تجاه أي من المُخالفات.

تجدر الإشارة إلى أن قرار هيئة مكتب مجلس الشيوخ جاء عقب تلقى قرار من حزب مستقبل وطن بفصل العضو مصطفى محمد سالمان حسن نهائياً من عضوية الحزب والمُطالبة بإحالته للجنة القيم لإرتكابه وقائع تمثل خروجاً عن المألوف بأوساط المجتمع وغير مقبولة بأي صورة وتحت أي مُبرر .

تأكيدًا لـ دوت الخليج: الشيوخ يناقش تقرير القيم بشأن النائب مصطفى سالمان وحرمانه من أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد

وكان حزب مستقبل وطن قال في بيان له، إن قرار فصل النائب جاء في إطار حرص الحزب على ترسيخ المبادئ الأخلاقية، والحفاظ على الشفافية والمحاسبة لجميع أعضائه.

وأكد الحزب اتخاذه لتلك القرارات الفورية والعاجلة تجاه النائب المذكور في ضوء ارتكابه واقعة تمثل خروجاً عن المألوف بأوساط المجتمع المصري، وغير مقبولة بأي صورة وتحت أي مبرر، وهي تعديه بالضرب على إحدى السيدات وزوج كريمتها، ما يعد خروجاً عن السلوك الإنسـاني القويم، والقواعد المجتمعية والأخلاقية السوية.