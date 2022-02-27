/681995/مان-سيتي-في-الصدارة-تعرف-على-ترتيب-الدوري-الإنجليزي-2022

انتهت مباراة مانشستر يونايتد امس السبت، أمام واتفورد بالتعادل السلبي بدون أهداف، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوه الـ27 من لدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- مان سيتي 66 نفطة

2- ليفربول 60 نقطة

3- تشيلسي 50 نقطة

4- مان يونايتد 47 نقطة

5- أرسنال 45 نقطة

6-وست هام 42 نقطة

7-توتنهام 42 نقطة

8-وولفرهامبتون 40 نقطة

9-ساوثهامبتون 35 نقطة

10-برايتون 33 نقطة

11-كريستال بالاس 30 نقطة

12-أستون فيلا 30 نقطة

13-ليستر سيتي 27 نقطة

14-نيوكاسل 25 نقطة

15-برينتفورد 24 نقطة

16-ليدز 23 نقطة

17-إيفرتون 22 نقطة

18-بيرنلي 21 نقطة

19-وأتفورد 19 نقطة

20-نورويتش 17 نقطة.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بهجوم كبير، من خلال عدة هجمات خطيرة، ولكن تألق حارس واتفورد بشكل كبير وحافظ على نظافة مرماه.

بينما حاول لاعبي واتفورد تنظيم هجمات مرتدة شكلوا منها بعض الخطورة على دفاعات مانشستر يونايتد، وفي الدقائق الأخيرة هاجم المانيو بقوة وأضاعوا فرصة التقدم، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة رقم 47 في المركز الرابع، بينما جاء واتفورد بالمركز التاسع عشر برصيد 19 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد

دي خيا، وان بيساكا، فاران، لينديلوف، أليكس تيليس، فريد، ماتيتش، بوجبا، فرنانديز، إيلانجا، رونالدو.

تشكيل واتفورد لمواجهة مانشستر يونايتد

فوستر، نجاكيا، لوزا، كاثكارت، سمير، سيسوكو، كيلفيرلي، كينج، كامارا، سار، دينيس.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، بنتيجة هدفين دون رد لصالح الشياطين الحمر، في لقاء مؤجل جمع بين الفريقين من الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالهدف الأول في المباراة، في الدقيقة الحادية والخمسون، بعد محاولات عدة شهدتها المباراة من جانب الطرفين.

أكد برونو فيرنانديز بالهدف الثاني والأخير في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة، من خلال كرة مرتدة، ليعطي وينهي اللقاء لصالح مانشستر يونايتد بكل أريحية، على يفة برايتون.

بهذا الفوز يرفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 43، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 33، ويحتل بهما المركز التاسع في جدول الترتيب.