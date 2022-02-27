/681982/تشييع-جثمان-چلا-فهمي-وسط-إنهيار-أسرتها-فيديو

شُيع جثمان الفنانة جالا فهمي من مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين منذ قليل، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن.

دوت الخليج جنازة جالا فهمي وتوجهت أسرة الفنانة الراحلة جالا فهمي إلى دفنها بمقابر الأسرة، بعد الصلاة عليها في مسجد مصطفى محمود. نجوم في جنازة جالا فهمي حرصت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم على حضور جنازة الفنانة الراحلة جالا فهمي، وكذلك حضر الموسيقار عمر خيرت ودنيا سمير غانم وميرفت أمين.

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