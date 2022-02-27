المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة يؤدون اليمين القانونية

أدى المندوبون المساعدون الجدد المعينون بالقرارين الجمهوريين رقمي 46، 66 لسنة 2022، اليمين القانونية، اليوم الاحد، أمام رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين والمستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، إيذانا ببدء عملهم في المجلس.

و يبلغ عددهم ١٧٣ قاضيا خريجي ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨ كليات الحقوق والشريعة الإسلامية والشرطة و المعينيـن بالقرارين الجمهوريين رقمي 46، 66 لسنة 2022.

وهنأ رئيس مجلس الدولة القضاة الجدد بتعيينهم، وحثهم علي التفاني في اداء رسالتهم السامية، والاطلاع الدائم علي أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية التي وضعها جيل الرواد في مجلس الدولة.

ونبه رئيس مجلس الدولة إلي ضرورة محافظتهم علي هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي والتقاليد الراسخة داخل العمل وخارجه طبقًا لما ورد في مدونة التقاليد القضائية المُسلمة لكل منهم، والنأي عن الشبُهات.

وأضاف خلال كلمته للمستشارين الجدد:" أبارك لكم إنضمام نخبة من أفضل شباب خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وأبارك للأسر التي أهلت وقامت بتربية أبنائها وسهرت الليالي، حتي تري الآن هذا النبت بداية حياته فى مجلس الدولة، تلك الجهة القضائية العريقة.

وتابع:" نتمني لهم جميعا التوفيق، ونوصيهم بالبحث والجدية والدراسة والإلتزام بالتقاليد القضائية، ونتمني لكم التوفيق.

يذكر أن مجلس الدولة، اتخذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان السلامة وبخاصة تعقيم جميع القاعات بالمجلس س قبل استقبال المندوبين المساعدين الجدد وأقاربهم ومراعاة التباعد المكاني، موجهين بعدم المصافحة وارتداء الكمامات.