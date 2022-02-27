أكاديمية ناصر العسكرية العليا تستضيف وزير التعليم العالى والبحث العلمى

فى إطار جهود القيادة العامة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات مع الوزارات والمؤسسات التعليمية المختلفة بالدولة ، إستضافت أكاديمية ناصر العسكرية العليا الأستاذ الدكتور / خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وذلك فى ضوء خطة القوات المسلحة لصقل مهارات الدارسين العسكريين والمدنيين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة . بدأ اللقاء بمحاضرة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى ، تطرق من خلالها لمهام الوزارة فى نشر ثقافة التعليم فى مختلف المؤسسات التعليمية بالدولة ، فضلاً عن دعم جهود الدولة المتواصلة للإرتقاء بمنظومة البحث العلمى ومواكبة التطور التكنولوجى المستمر . من جانبه ألقى مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير لوزير التعليم العالى والبحث العلمى ، مؤكداً على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية بشكل متكامل لإعداد الكوادر المؤهلة بكافة قطاعات الدولة وتوعيتهم بمختلف التحديات التى تواجة الأمن القومى المصرى . وأختتم اللقاء بتقديم درع الأكاديمية لوزير التعليم العالى والبحث العلمى وإلتقاط الصور التذكارية .

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