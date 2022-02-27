ننشر دليل معادلات الدرجات العلمية لعام 2022

جدة - نرمين السيد - وتلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريراً مقدماً من محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وغادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بشأن إطلاق دليل معادلات الدرجات العلمية بجمهورية مصر العربية، والذى تم إطلاقه خلال ورشة عمل بعنوان "العلاقات الدولية بالجامعات المصرية"، والتى عُقدت بالتعاون بين اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو والمجلس الأعلى للجامعات، بمشاركة مُنسقى العلاقات الدولية بالجامعات المصرية، وذلك بمقر اللجنة الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر.

وأشار التقرير إلى أن تعاون المجلس الأعلى للجامعات واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، فى إعداد دليل معادلات الدرجات العلمية بجمهورية مصر العربية، جاء فى ضوء اضطلاع منظمة اليونسكو بمجالات عديدة من ضمنها قطاع التربية والتعليم، والذى يشمل التعليم العالى والاتفاقيات الخاصة بالاعتراف بالدرجات العلمية سواء اتفاقية 1981 المُحدثة بتاريخ 2014، والتى وقعت عليها جمهورية مصر العربية، إضافة إلى اتفاقية الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية، فى الدول العربية فى باريس عام 1978، والتى تم تحديثها واعتمادها خلال المؤتمر الدولى للدول الأطراف الذى عُقد يومى 1-2 فبراير 2022، بمقر اليونسكو فى باريس برئاسة (مصرية - مغربية)، وكذا الاتفاقية العالمية للاعتراف بمؤهلات التعليم العالى ودرجاته العلمية لعام 2019، والتى تم اختيار جمهورية مصر العربية نائبًا لرئيس المكتب المُشكل لمراجعة النص الأولى لمشروع الاتفاقية، خلال الفترة من 5-7 ديسمبر 2018.

وأوضح التقرير أن دليل معادلات الدرجات العلمية يتضمن التعريف بالمجلس الأعلى للجامعات واختصاصاته، فضلاً عن لجنة المعادلات وتشكيلها ومهامها واللجان المعاونة لها، إضافة إلى معايير ونّظم موحدة لمعادلة الدرجات العلمية الأجنبية، وكذلك ضوابط معادلة الدرجات العلمية الممنوحة بنظام التعليم عن بُعد، وتيسيرات خاصة بالطلاب الوافدين، وضوابط استخراج شهادات المعادلة داخل جمهورية مصر العربية، والنظام الإلكترونى لمعادلة الدرجات العلمية.

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