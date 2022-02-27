/681983/تداول-28-سفينة-حاويات-وبضائع-العامة-بميناء-دمياط

دوت الخليج

وأوضح المركز، في بيان له اليوم، أن قطارا غادر الميناء بعد أن فرغ 25 حاوية، مشيرا إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 130 ألفا و911 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 114 ألفا و684 طنا، لافتا إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 56 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات، حاصلات زراعية، و فواكه، يتم تصديرها إلى الإمارات ، فيتنام ،كرواتيا ،هونج كونج ،الهند ، هولندا ، بنجلاديش ،إيطاليا ،سنغافورة ،اسبانيا،سلوفينيا وألمانيا.

تداول 28 سفينة حاويات وبضائع العامة بميناء دمياط

وأكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الصادرات بلغت 9 آلاف و322 طنا، تضمنت 2140 طن فوسفات ،6 آلاف و429 طن أسمنت كلينكر، 753 طن نترات امونيوم، كما بلغت الواردات 29 ألفا و431 طنا، شملت 3 آلاف و450 طن قمح، 8 آلاف و842 طن خشب زان، 7 آلاف و537 طن حديد، 5.5 ألف طن خردة، 632 طن فول ، 3 آلاف و470 طن ذرة.