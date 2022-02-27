/681979/رئيس-مجلس-الشيوخ-عندما-يصلنا-إخطار-وزير-الداخلية-سنعلن-خلو-مقعد-النائب-محمود-الكردوسي

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: عندما يصل إخطار وزير الداخلية بشأن وفاة النائب محمود الكردوسي، سيتم إعلان خلو مقعد النائب الذي وافته المنية أول أمس الجمعة.

دوت الخليج

وشهدت الجلسة اليوم، الوقوف دقيقة حداد، على روح النائب الراحل، محمود الكردوسي.

رئيس مجلس الشيوخ: عندما يصلنا إخطار وزير الداخلية سنعلن خلو مقعد النائب محمود الكردوسي

ونعى أعضاء المجلس، الكاتب الصحفي الراحل، مؤكدين أنه نموذجا صحفيا يحتذى به، كما أنه قدم الكثير في خدمة الوطن.

ونعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا: يعز عليا أنا أنعى الزميل العزيز محمود الكردوسي، عضو المجلس والكاتب الصحفي الوطني، الذي وافته المنية أمس الأول.

وقال: أفنى الكردوسي حياته في الدفاع عن بلده، واضعا مصلحة الوطن نصب عينيه.

ونعت النائبة الدكتورة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، الكماتب الصحفي النائب محمود الكردوسي، الذي وافته المنية الجمعة.

وأضافت فيبي فوزي،خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، “ انعي ببالغ الحزن و الأسى الصحفي الكبير و الزميل العزيز النائب محمود الكردوسي الذي كان مثالاً للوطنية و حمل بقلمه الحر هموم بلده ، منتصراً دائماً لحرية و تقدم هذا الوطن و مواجها بكل جسارة قوى الظلام أعداء الإستقرار”.

واختتمت، “ أدعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة و أن يلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان ، انا لله و انا اليه راجعون”.