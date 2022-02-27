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عبر عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، عماد الدين حسين، عن حزنه لرحيل الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، قائلا خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم: الجموع تعرف محمود الكردوسي ككاتب وطني يكتب فقط في السياسة وله مواقف سياسية عقب 30 يونيو، إلا أنه من غير المعلوم للكثيرين الجانب الإبداعي الأدبي في محمود الكردوسي.

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أضاف حسين: الكردوسي أديب ومبدع، تزاملنا في الكثير من المحطات المهنية، عملت معه في الكثير من الصحف والمجلات، فهو أديب بارع له مؤلف بعنوان "مرة واحد صعيدي"، من أكثر الكتب التي كشفت عن جوانب هامة في الصعيد وتحدثت عن أبناء الجنوب في القاهرة.

وواصل: محمود الكردوسي شاعرا مميزا له دوواين شعرية ولكنها ليست منشورة، لافتا إلى أنه كان من الممكن أن يصبح واحدا من أهم أدباء مصر، ولكن عزائنا أن أدبه وشعره ومواقفه الوطنية باقية بيننا.

النائب عماد الدين حسين ناعيا الكردوسى:كان له جانب أدبى مُبدع

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، رئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تأبين النائب محمود الكردوسى، عضو مجلس الشيوخ، والذى وافته المنية يوم الجمعة الماضية، حيث أكد المستشار عبد الوهاب فى كلمته بأنه يعز عليه أن ينعى إلـى المجلـس الموقـر ببالغ الحزن والأسى الزميل العزيز محمود سيد محمود الكردوسى، عضو المجلس، والكاتب والصحفى الوطنى، الذى وافته المنية أمس الأول بعد صراع مع المرض.

وأكد عبد الرازاق بأن الفقيد أفنى حياته فى الدفاع عن بلده، واضعًا مصلحة الوطن فوق أى اعتبار، وسخر قلمه لخدمة وطنه طيلة 36 عامًا دون أن يكل أو يمل متابعا رحم الله الفقيد العزيز وأسكنه فسيح جناته، وألهم آله وذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون، دايا الأعضاء للوقوف وقراءة الفاتحة ترحما على روح الراحل العزيز.

ويأتى التأبين بحسب مادة 256 من لائحة مجلس الشيوخ، حيث يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.