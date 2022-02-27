وكيلة مجلس الشيوخ ناعية الكردوسى: كان مثالاً للوطنية و حمل بقلمه الحر هموم بلده

/681973/وكيلة-مجلس-الشيوخ-ناعية-الكردوسى-كان-مثالا-للوطنية-و-حمل-بقلمه-الحر-هموم-بلده

نعت النائبة الدكتورة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، الكماتب الصحفي النائب محمود الكردوسي، الذي وافته المنية أمس السبت.

دوت الخليج

وفاة محمود الكردوسي

وأضافت فيبي فوزي،خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، “ انعي ببالغ الحزن و الأسى الصحفي الكبير و الزميل العزيز النائب محمود الكردوسي الذي كان مثالاً للوطنية و حمل بقلمه الحر هموم بلده ، منتصراً دائماً لحرية و تقدم هذا الوطن و مواجها بكل جسارة قوى الظلام أعداء الإستقرار”.

واختتمت، “ أدعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة و أن يلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان ، انا لله و انا اليه راجعون”.

يذكر أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، رئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، شهدت تأبين الكاتب الصحفي النائب محمود الكردوسى، عضو مجلس الشيوخ، والذى وافته المنية يوم الجمعة الماضية، حيث أكد المستشار عبد الوهاب فى كلمته بأنه يعز عليه أن ينعى إلـى المجلـس الموقـر ببالغ الحزن والأسى الزميل العزيز محمود سيد محمود الكردوسى، عضو المجلس، والكاتب والصحفى الوطنى، الذى وافته المنية أمس الأول بعد صراع مع المرض.

وأكد عبد الرازاق بأن الفقيد أفنى حياته فى الدفاع عن بلده، واضعًا مصلحة الوطن فوق أى اعتبار، وسخر قلمه لخدمة وطنه طيلة 36 عامًا دون أن يكل أو يمل متابعا رحم الله الفقيد العزيز وأسكنه فسيح جناته، وألهم آله وذويه الصبر والسلوان.وإنا لله وإنا إليه راجعون، دايا الأعضاء للوقوف وقراءة الفاتحة ترحما على روح الراحل العزيز.

ويأتى التأبين بحسب مادة 256 من لائحة مجلس الشيوخ، حيث يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.