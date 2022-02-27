/681969/عمر-خيرت-زوج-جالا-فهمي-السابق-ينتظر-الصلاة-على-جثمانها-فيديو

حرص الموسيقار عمر خيرت زوج الفنانة الراحلة جالا فهمي السابق على حضور جنازتها، وينتظر الصلاة على جثمانها برفقة ابنه من الفنانة الراحلة.

دوت الخليج عمر خيرت في جنازة جالا فهمي ووصل الموسيقار عمر خيرت إلى مسجد مصطفى محمود قبل وصول جثمان الفنانة جالا فهمي، ووقف بجانب ابنه لمساندته على وفاة والدته. وزيرة الثقافة في جنازة جالا فهمي وكانت وزيرة الثقافة الفنانة إيناس عبد الدايم حضرت جنازة الفنانة جالا فهمي، وعدد من نجوم الفن وصوا لتقديم واجب العزاء لأسرتها.

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