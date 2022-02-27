/681968/النائب-محمود-مسلم-الكردوسي-تصدى-لطيور-الظلام-ودافع-بإخلاص-عن-البلاد

دوت الخليج

قال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي ترأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: فقدت الصحافة المصرية الصحفي محمود الكردوسي الذي دفع بكل مايملك من أجل استقرار هذا الوطن، كان صوته حادا في مواجهة الفوضى، تصدى لطيور الظلام التي أرادت أن تختطف الوطن، تاريخ الصحافة سيظل شاهدا على أنه كان من أمهر من مسك القلم، كان صحفيا وأديبا وموهوبا.

أضاف مسلم: إن الكردوسي سخر موهبته للدفاع عن مصر وجيشها ورئيسها، تعرض في سبيل ذلك لعمليات تشويه ممنهجة، ظل صامدا لايسعى إلى منصب او تكريم، كان سعيدا وفخورا بثقة الرئيس وتعيينه في مجلس الشيوخ، إلا أن المرض هاجمه بضراوة خلال الأشهر الماضية، هذا الرجل الصادق الخجول الصريح كان يدافع عن البلاد بلا غرض، عزائنا لأسرته ولأعضاء المجلس ولكل وطني شريف، لأنه كان نموذجا على الكاتب الذي نفتخر به.

يشار إلى أنه قد توفي الكاتب الصحفي، محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة صحيفة "الوطن" المصرية وعضو مجلس الشيوخ المصري، عن عمر ناهز 64 عاما بعد صراع مع المرض، وذلك مساء الجمعة الماضية.