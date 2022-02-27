/681981/وزراة-الصحة-نحتاج-لمزيد-من-الوقت-للتأكد-من-انخفاض-موجة-الإصابات-بكورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، ان وزارة الصحة بدأت تلاحظ انخفاض متدرج فى اعداد الاصابات المسجلة خلال الأيام القليلة الماضية وانخفاض فى اعداد المرضى الذين يحتاجون الى دخول المستشفيات والعناية المركزة، مضيفا نحن نحتاج الى المزيد من الوقت حتى نتأكد من انخفاض موجة الإصابات بكورونا، ولكن يوجد موشرات وعلامات جيدة.

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اخر مستجدات فيروس كورونا:

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، عبر مداخلة هاتفية على برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة اليوم، نحن نحتاج انخفاض متتالى لمدة لا تقل عن أسبوع من اجل الـتأكد من انخفاض المعدل العام لموجة الإصابات بكورونا ولنقول ان هذه الموجة قد انتهت ، مشيرا الى ان الدولة المصرية حاليا فى الموجة الخامسة من فيروس كورونا وبدأت تلك الموجة منذ انتشار المتحور أميكرون.

واشاد الدكتور حسام عبد الغفار بجهود الدولة المصرية فى توفير اللقاحات واساليب منع نقل العدوى من الكمامات وغيرها، مضيفا انه تبقى دور المواطن المصرى والذى سوف يساهم بشكل كبير فى استقرار الوضع الوبائى داخل مصر، مؤكدا ان جميع الدول التى بدأت فى تخفيف الاجراءات الاحترازية لديها نسب تلقيح أكثر من 70%.

وأكد على توافر جميع أنواع اللقاحات فى جميع انحاء الدولة المصرية مجانا، مشيرا الى اطلاق مبادرة الطرق على الابواب التى تم البدء فى تنفيذها فى محافظة المنوفية وسوف يتم اطلاقها فى المحافظات المصرية الأخرى، مؤكدا على أهمية وجود استجابة مجتمعية للتلقيح.

نسبة التطعيم حاليا من الفئات المستهدفة:

واشار الى ان نسبة التطعيم حاليا للمواطنين فوق ال18 عام هى حوالى 48% من الفئات المستهدفة، قائلا نحن نمشى بمعدلات لا بأس بها ولكن الوصول الى نسبة 70% من التطعيم سوف تساهم فى العودة تدريجيا الى ما كان عليه الوضع قبل تفشى جائحة فيروس كورونا، مما قد يؤدى الى تخفيف الاجراءات وعدم تطبيق المزيد من القيود الاحترازية.

وأوضح ان وزارة الصحة قد انتهت من تطعيم جميع الفئات المستهدفة فى مرحلة الجامعات سواء من العاملين بجميع الجامعات المصرية أو الطلبة ،مضيفا انه تم تطعيم جميع العاملين فى المدارس المصرية فى مرحلة التعليم ما قبل الجامعى.

ونوه عن أهمية اقبال الاهالى لتلقيح ابنائهم من هم 12 عام فيما فوق، مؤكدا ان التلقيح هو الطريقة الوحيدة الامنة والفعالة للحفاظ على صحة الاطفال ودخولهم الى الترم الثانى من العام الدراسى الحالى دون وجود مخاوف صحية عليهم.