/681971/وزيرة-الهجرة-تواصل-مستمر-مع-الجالية-المصرية-بأوكرانيا-بدء-توافد-الطلاب-للحدود-البولندية

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج, أن هناك تواصل مع المصريين بأوكرانيا، موضحة أنها عقدت جلسة حوارية من خلال التواصل المستمر مع أبنائنا من الجالية المصرية فى أوكرانيا وخاصة الطلبة المتواجدين هناك.

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وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدي البلد":هناك تنسيق مع سفارتنا فى كييف من أجل توعية الطلبة الذىن يبلغ عددهم حوالى 3 آلاف طالب وطالبة مصريين بأوكرانيا، مؤكدة أنها طالبت منهم الالتزام بالإجراءات الأمنية التي أعلنتها السفارة فى كييف للحفاظاعلى سلامتهم.

وزيرة الهجرة: تواصل مستمر مع الجالية المصرية بأوكرانيا

وتابعت وزيرة الهجرة: الطلبة المتواجدين فى جنوب ووسط المدن الشرقية بأوكرانية خاصة مدينة خاركوف لابد من الالتزام والتواجد فى منازلهم لأن الوضع صعب حاليا وبالتالى يجب الالتزام والجلوس فى المنازل للحفاظ على سلامتهم.

وأوضحت مكرم، أن الوزارة فى تواصل مستمر مع أعضاء الجالية المصرية فى أوكرانيا لتوفير مواد غذائية لهم، مضيفة: الطلبة المتواجدين فى المدن الغربية يمكنهم التنقل أسهل عن المدن الشرقية والجنوب والوسط.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن الوضع فى الجهة الغربية أفضل، والعديد من أعضاء الجالية فى طريقهم لبولندا، حيث تم توفير مراكز إيواء، ومواد غذائية، وأنه تم التوجيه للجميع بأن التحرك يكون بالتنسيق مع السفارة المصرية، لتسهيل الإجراءات مع السلطات البولندية ، مع اصطحاب الغذاء والمياه والملابس اللازمة، لصعوبة الوضع على منافذ الحدود، بسبب الازدحام والتكدس للاجئين ، بالإضافة الى توجيهم عبر طرق معينة يتم الاتفاق عليها للبعد عن التكدسات، خاصة وأن هناك 8 منافذ، وبالتالى الأمر في غاية المشقة .