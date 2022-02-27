فتح باب التقدم للجوائز السبع لجامعة القاهرة لعام 2022 حتى 24 أبريل...

د. الخشت: الجوائز لتحفيز الأساتذة للوصول إلى حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع، والعمل على التنمية والإبداع في مختلف المجالات العلمية

د. الخشت: الجامعة رصدت 3 ملايين جنيه للفائزين بالجوائز تقديرا لإنجازاتهم البحثية والتعليمية وخدمة المجتمع وجهودهم لتحقيق الجودة الشاملة لمنظومة الأداء الجامعي

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فتح باب التقدم أمام أعضاء هيئة التدريس للحصول على جوائز الجامعة (التميز، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية، والاختراع، ونجيب محفوظ، والأميرة فاطمة) لعام 2022 وذلك حتى يوم الأحد 24 أبريل، تشجيعًا لأعضاء هيئة التدريس المتميزين الذين أسهموا بنشاط ملحوظ في تطوير الجامعة محليًا ودوليًا، وذلك وفقًا للشروط والمتطلبات المعلنة بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للبحوث العلمية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الهدف من جوائز جامعة القاهرة هو تحفيز أعضاء هيئة التدريس في جميع مجالات المعرفة للوصول إلى حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع، والعمل على التنمية والإبداع في مختلف المجالات العلمية، ورصدت الجامعة عددًا من الجوائز للتشجيع على بذل المزيد من الجهد والارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية والمنافسة الدولية في نشر البحوث العلمية، لافتًا إلى أن قيمة جوائز الجامعة هذا العام تبلغ نحو 3 ملايين جنيه في جميع المجالات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن سياسة الجامعة تهدف إلى دعم وتكريم أعضاء هيئة التدريس ذوي الجهد المتميز لتحقيق الجودة الشاملة لمنظومة الأداء الجامعي، وتشجيع علمائها بما لديهم من إمكانات علمية لإثراء البحث العلمي بالجامعة ونشر بحوثهم في المجلات العلمية الدولية للحفاظ على المكانة التي حققتها جامعة القاهرة كواحدة من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور محمد الخشت أن الجامعة لا تدخر جهدًا في تكريم الأساتذة المرموقين الذين تخطى عطاؤهم المتميز الحدود التقليدية لرسالة أستاذ الجامعة، والذين لهم دور مميز في رفعة الجامعة والوطن، والذين حققوا إنجازات متميزة في البحث العلمي والعملية التعليمية وخدمة المجتمع، وتشجيع شباب أعضاء هيئة التدريس النابغين في المجالين البحثي والتعليمي.

من جانبه، قال الدكتور محمد محسن العطار القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الحصول على جوائز الجامعة عليهم موافاة الإدارة العامة للبحوث العلمية بملف المتقدم كاملًا (نسخة أصل) غير قابلة للرد وعدد (5) فلاشات على كل واحدة منها نسخة كاملة من النسخة الورقية، بالإضافة إلى نسخة من الموقع الشخصي للمتقدم على موقع علماء جامعة القاهرة، وتحميل استمارة التقديم من موقع الإدارة العامة للبحوث.

كما أوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الشروط العامة لجوائز الجامعة من بينها أن يكون المتقدم قائمًا بواجباته الوظيفية بالجامعة عند التقدم لنيل الجائزة، وعدم وقوع أي جزاءات عليه، كما أنه لا يجوز التقدم لأكثر من جائزة من جوائز الجامعة فى ذات العام، وألا يتضمن الإنتاج العلمي المقدم لنيل أي من جوائز الجامعة إنتاجًا سبق للمتقدم أن حصل بموجبه على جائزة أخرى سواء من الجامعة أو خارجها وعلى المتقدم تقديم إقرار بذلك، وفي حالة نيل المتقدم بذات الإنتاج العلمي في نفس العام إحدى جوائز الدولة بالإضافة إلى أحد جوائز الجامعة عليه التنازل عن إحداهما وتقديم إقرار بذلك.