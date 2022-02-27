هيئة الدواء المصرية: ورشة عمل حول تطوير العمل الرقابي من خلال تكامل...

عقدت هيئة الدواء المصرية ، ورشة عمل بعنوان "Data Integrity for advancing regulatory practice تطوير العمل الرقابي من خلال تكامل وسلامة بيانات التحليل ".

وتم خلال الورشة شرح سبل التحول الرقمي بالمعامل الرقابية والمعمل المرجعي عن طريق تطبيق برنامج إدارة معلومات المعامل من خلال كبرى الشركات بالعالم ونخبة من الخبراء في مجال تطوير وميكنة العمل الرقابي والمرجعي ليتطابق مع كل المعايير الدولية التي تضمن كيفية تكامل البيانات ومأمونية حفظها وضمان جودة وصحة بيانات نتائج التحليل الخاصة بالمستحضرات التي تخضع للرقابة في المعامل الرقابية ونتائج الدراسات في المعامل المرجعية بهيئة الدواء المصرية وضمان ملكية البيانات والتعريف بدورة حياة المنتج.

كما تم توضيح كيفية إدارة الموارد البشرية والأجهزة العلمية والمواد المعملية وتقييم مؤشرات الأداء الخاصة بالموارد البشرية والأجهزة العلمية والإدارات الخاضعة للعمل الرقابي والمرجعي من أجل تطوير منظومة العمل في المعامل الرقابية والمعمل المرجعي.

يأتي ذلك في إطار تطوير آليات العمل في المعامل الرقابية والمعمل المرجعي بهيئة الدواء المصرية وتوجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي.