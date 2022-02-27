حياة كريمة.. محافظ القليوبية يبحث إنشاء 27 وحدة صحية فى شبين القناطر

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، إنشاء 27 وحدة صحية جديدة بقرى مدينة شبين القناطر، لتغطية جميع القرى المحرومة من الخدمات الصحية ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكل المواطنين من خلال المبادرة القومية "حياة كريمة" .





واستعرض الاجتماع الذى ترأسه المحافظ اليوم الأحد، آخرالمستجدات بالنسبة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وعرض موقف توصيل المرافق لمشروعات الصحة الجارى تنفيذها ضمن المبادرة، كما ناقش كتاب المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة بشأن دراسة تخصيص بعض قطع أراضى من المساحات المملوكة للدولة لاستخدامها فى بعض المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة".

أكد المحافظ - خلال الاجتماع - أنه تم تسليم 14 موقعا ،يجرى العمل ب 11 موقعا،وتم مخاطبة وزارة الزراعة نزع ملكية 6 قطع أراض لتسليمها للشركة المنفذة، موجها بعمل كشف للملاك وعمل رفع مساحى وتقدير التعويضات العادلة المطلوبة لسرعة البدء فى تنفيذ باقى المشروعات، مشيرا إلى ضرورة الانتهاء من إنشاء 5 نقاط إسعاف، بالإضافة إلى إنشاء المستشفى المركزى على مساحة 4 آلاف متر بمدينة شبين القناطر.

وأضاف الهجان أنه يتم إنشاء جميع الوحدات الصحية وفقًا لنموذج التأمين الصحى الشامل والكود الذى وضعته وزارة الصحة والسكان تطبيقا للشروط ومعايير الجودة، موضحًا أنه يتابع تنفيذ الوحدات الصحية من خلال جولاته الميدانية المتكررة للوقوف على آخر المستجدات والتأكيد على تكثيف حجم الأعمال، للتغلب على أى تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير المطلوبة فى مواعيدها الزمنية المحددة تمهيدًا لتشغيلها وتقديم خدماتها الصحية والعلاجية للمواطنين على الوجه الأكمل وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذه القرى، مشددا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة للانتهاء من كافة المشروعات الخاصة بحياة كريمة بشبين القناطر، والالتزام بأعلى معايير الجودة فى التنفيذ.

وقال المحافظ إنه جارى التنسيق والإعداد للبيانات المطلوبة وتوفير قطع الأراضى اللازمة للبدء فى تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى 30 يونيو القادم والتى تتضمن مراكز قليوب والخانكة وطوخ، مضيفا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى يستهدفان تحسين مستوى الحياة بقرى الريف المصرى على مستوى الدولة والارتقاء بالخدمات اليومية المقدمة للمواطنين،لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم فى مختلف المجالات مع توفير فرص عمل للشباب.