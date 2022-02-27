/681960/شقيق-الراحلة-جالا-فهمي-يكشف-مكان-وموعد-عزاءها

كشف مدير التصوير مصطفى فهمي، شقيق الفنانة جالا فهمي موعد ومكان عزاء شقيقته الراحلة التي وافتها المنية مساء أمس السبت 26 فبراير عن عمر 59 عامًا.

دوت الخليج

عزاء جالا فهمي

وكتب مصطفى فهمي شقيق الفنانة الراحلة جالا فهمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي: “صلاه الجنازه بعد صلاه الظهر في مسجد مصطفي محمود و العزاء في مقابر العائلة”.

جنازة جالا فهمي

يشار إلى أنه تقام جنازة الفنانة جالا فهمي بعد قليل من مسجد مصطفى محمود في حي المهندسين ثم يتم دفنها في مقابر الأسرة. حيث قال الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين لـ “دوت الخليج”، أنه سيتم تشييع جثمان الفنانة جالا فهمي اليوم الأحد 27 فبراير عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود.

وفاة جالا فهمي

جدير بالذكر أن الفنانة جالا فهمي توفيت مساء أمس السبت الموافق 26 فبراير، عن عمر ناهز 59 عامًا بعد إصيبتها بجلطة توقفت على آثرها عضلة القلب لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.

سبب وفاة جالا فهمي

وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية كشف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، عن سبب وفاة الفنانة الراحلة جالا فهمي مؤكدا أنها تعرضت لأزمة قلبية مفاجئة ونقلت بسببها إلى آحدى المستشفيات الكبرى حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

من هي جالا فهمي؟

تخرجت الفنانة جالا فهمي من كلية أداب إنجليزي، ثم عملت بالإذاعة والتلفزيون ثم دخلت مجال التمثيل بعمر 12 سنة.

عملت جالا فهمي كمذيعة في برنامج إذاعي يحمل اسم «حكايات راوية وفكري»، ومنه إلى التلفزيون ثم تفرغت الراحلة للعمل في السينما، ومن أشهر أعمالها فيلم “جالا جالا”. وعاشت جالا فهمي في النصف الأول من عمرها بمدينة «سانتياجو» وذلك في دولة تشيلي، وبعدها عاشت مع الأسرة في مدريد «إسبانيا»، حتى صارت تتحدث الإسبانية بطلاقة وكذلك كانت تتحدث الفرنسية بطلاقة لأن والدتها خريجة آداب قسم فرنسي.

أثارت الفنانة وفاء سالم الجدل، حيث شككت في وفاة جالا فهمي بمنشور غامض، إذ أنها كتبت رسالة عبر صفحتها على فيسبوك، وقالت وفاء سالم على صورة الفنانة الراحلة جالا فهمي: «القتل بلا رحمه امعنو في تحطيمها حتى ذبلت نفسها ومرضت وتلاشت .. حيروحو من ربنا فين .. انه العدل .. انها الآن في سلام .. هل هم في سلام ..لم يرحموا روحها الطيبه .. لكن الرحمه هي الله».