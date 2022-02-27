محافظ بنى سويف يستقبل وفد«محلية النواب» لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة

/681958/محافظ-بنى-سويف-يستقبل-وفدمحلية-النواب-لتفقد-عدد-من-المشروعات-بالمحافظة

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، منذ قليل، وفد لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، والذى يزور المحافظة اليوم الأحد لتفقد عدد من المشروعات.

دوت الخليج محافظ بنى سويف يستقبل وفد«محلية النواب» ويضم وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والنائبين محمد الحسينى ومحمد وفيق، وكيلى اللجنة، وعمرو درويش _ أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب: محسن أبو سمنة، فايزة صالح، ريهام عبد النبى السيد، أعضاء اللجنة، ومن أمانة اللجنة كل من أحمد حشيش، ومحمد بركات. ويتضمن برنامج الزيارة عرض presentation عن مجهودات وإنجازات المحافظة، وتفقـد وحـدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، وتفقـد المركز التكنولوجي بديـــوان عـام المحافظـة، وزيارة الكورنيش السفلي (ممشى بني سويف السياحي)، وزيارة مخر السـيل بقرية ستـور مـرکـز بني سـويف، وزيارة توسعات محطة الصرف الصحي بقرية تزمنت الشرقية، زيارة النصب التذكاري بحديقة الشلال بمدينة بني سويف، تفقد موقـع الموقف الجديد أسفل محور علي منصور، تفقد مشروعات حياة كريمة بقرية الحمام بمركز ناصر (مجمع خدمات مواطنين - مجمع زراعي - وحدة صحية).

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