/681956/خاص-تحيا-مصر-قيم-الشيوخ-أوصت-بحرمان-النائب-مصطفى-سالمان-من-الاشتراك-فى-أعمال-المجلس-حتى-نهاية-دور-الانعقاد

قالت مصادر خاصة لموقع دوت الخليج، أن لجنة القيم بمجلس الشيوخ، انتهت للتوصية بحرمان النائب مصطفى سالمان، من الاشتراك فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالى، وذلك فى ضوء قرار هيئة مكتب مجلس الشيوخ بإحالته للجنة القيم للتحقيق معه فيما نُسب إليه من وقائع إعمالاً للمادتين ٣١ و ٣٢ من اللائحة الداخلية واللتين أجازتا لمكتب المجلس إحالة العضو للجنة القيم حال ارتكابه مخالفات تُشكل ‏خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو ‏الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية.

خاص دوت الخليج: قيم الشيوخ أوصت بحرمان النائب مصطفى سالمان من الاشتراك فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد

وأكدت المصادر بأن اللجنة ستعرض تقريرها على الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد،لمناقشته وإتخاذ اللازم بشأنه، بحسب مادة 246 والتى تنص على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية، أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات أولًا: اللوم.ثانيًا: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.ثالثًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات رابعًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد خامسا إسقاط العضوية.

دوت الخليج

وكان مجلس الشيوخ قد أكد رفضه التام لأية تجاوزات تَصدُر عن أي من أعضائه تُمثل خروجاً عن القانون أو إنتهاكاً لقيم ومبادئ المُجتمع المصرى وعدم توانى المجلس نحو المُبادأة بالمُحاسبة لائحياً داخل المجلس تجاه أي من المُخالفات.

تجدر الإشارة إلى أن قرار هيئة مكتب مجلس الشيوخ جاء عقب تلقى قرار من حزب مستقبل وطن بفصل العضو مصطفى محمد سالمان حسن نهائياً من عضوية الحزب والمُطالبة بإحالته للجنة القيم لإرتكابه وقائع تمثل خروجاً عن المألوف بأوساط المجتمع وغير مقبولة بأي صورة وتحت أي مُبرر .

خاص دوت الخليج: قيم الشيوخ أوصت بحرمان النائب مصطفى سالمان من الاشتراك فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد

وكان حزب مستقبل وطن قال في بيان له، إن قرار فصل النائب جاء في إطار حرص الحزب على ترسيخ المبادئ الأخلاقية، والحفاظ على الشفافية والمحاسبة لجميع أعضائه.

وأكد الحزب اتخاذه لتلك القرارات الفورية والعاجلة تجاه النائب المذكور في ضوء ارتكابه واقعة تمثل خروجاً عن المألوف بأوساط المجتمع المصري، وغير مقبولة بأي صورة وتحت أي مبرر، وهي تعديه بالضرب على إحدى السيدات وزوج كريمتها، ما يعد خروجاً عن السلوك الإنسـاني القويم، والقواعد المجتمعية والأخلاقية السوية.