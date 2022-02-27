موانئ البحر الأحمر: تداول 1515 طن بضائع عامة ومتنوعة و419 شاحنة

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دوت الخليج

وأوضحت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان اليوم، أن حركة الصادرات شملت تداول 604 طن بضائع عامة ومتنوعة، و224 شاحنة و10 ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول 911 طن بضائع عامة ومتنوعة 267 شاحنة و61 ملاكي ومتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ.

تداول 1515 طن بضائع عامة ومتنوعة و419 شاحنة

واستقبل ميناء سفاجا السفينة "بوسيدن اكسبريس" بحمولة 106 شاحنات و50 سيارة ملاكي والسفينة "أمل" بحمولة 95 شاحنة و8 ملاكي وتم مغادرة السفينة "دليلة" بحمولة 97 شاحنة و9 سيارات ملاكي والسفينة "أمل" بحمولة 100 شاحنة، كما استقبل ميناء نويبع السفينة "سيناء" والسفينة "عمان"، حيث تم استقبال 66 شاحنة بحمولة 487 طن بضائع عامة و 424 طن بضائع متنوعة ترانزيت إلى ليبيا وتصدير 27 شاحنة بحمولة 604 طن بضائع عامة وسيارة ملاكي.

تداول 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانئ بورسعيد

وكان قد أعلن المركز الإعلامي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أمس، عن استقبال ميناء العريش التابع للمنطقة الاقتصادية، السفينة «BARON» والتي يبلغ طولها 104 مترًا، وغاطس 16 مترًا لتصدير 5900 طن ملح إلى رومانيا.

وتأتي هذه الأعمال في إطار رؤية الهيئة الاقتصادية لفتح أسواق خارجية عالمية جديدة في أوروبا وآسيا وشمال إفريقيا لتصدير المنتجات السيناوية عبر ميناء العريش.

و استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة «LMZ PLUTO» ويبلغ طولها 185 مترًا، والغاطس 11.7 متر، وذلك لتفريغ 67 ماسورة بحمولة 3344 طن لتطوير أرصفة ميناء غرب بورسعيد، واستكمال إنشاء رصيف عباس بطول ٦٧٠.٤٥مترًا، وغاطس ١٧ مترًا، ورفع كفاءة وإنشاء شبكة الطرق وأرصفتها.

وأكد البيان، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن، بالإضافة إلى 4 سفن على الأرصفة، ومن المنتظر وصول 5 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، بالإضافة إلى سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة على الأرصفة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

وفي هذا الإطار، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.