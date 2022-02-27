/681953/مفتي-الجمهورية-يهنئ-الرئيس-السيسي-والأمة-الإسلامية-بذكرى-الإسراء-والمعراج

دوت الخليج

وقال شوقي، فى بيانه اليوم الأحد: إن معجزة الإسراء والمعراج فيها من الدروس والعِبر ما نحن بحاجة إليه الآن، من حسن التوكل على الله تعالى والأخذ بالأسباب، غير أن الدرس الأعظم فيها هو ترقب الفرج فى كل شدة، لأن المحن تتبعها المنح.

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

وأضاف مفتى الجمهورية، أن هذه الذكرى العطرة نوهت بثقة النبى صلى الله عليه وسلم بنصر الله تعالى وصبره على البلاء، مشيرا إلى أن جذور المسجد الأقصى ستظل راسخة فى قلوب المسلمين وضمائرهم، لأنه قضيتنا التى لن تغيب عن اهتمامنا ما دمنا نقرأ قول الله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الذى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}، مؤكدا الأقصى جزء لا يتجزأ من المقدسات الإسلامية، انتهى إليه إسراء نبينا، ومنه بدأ معراجه إلى السموات العلى، ثم إلى سدرة المنتهى.

وتابع شوقي، أنه ينبغى علينا أن نسعى بالجد والاجتهاد والعمل لتحصيل ثمار الكدِّ والصبر عليه، فمعجزة الإسراء والمعراج تعلمنا ذلك .

وتوجه مفتى الجمهورية، بالدعاء للمولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية وأمتنا العربية والإسلامية أعوامًا عديدة، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على مصرنا الغالية وشعبها، وعلى كافة المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، وأن يحفظ وطننا الغالى وينعم عليه بالأمن والاستقرار والرخاء.