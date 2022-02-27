«وداعا صاحب ذائقة الموت»..تأبين النائب محمود الكردوسى بمجلس الشيوخ.. «بديل جديد خلال 60يومًا من خلو المقد»

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تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد، تأبين من أعضاء المجلس للنائب محمود الكردوسي عضو مجلس الشيوخ، والذى وافته المنية مساء الجمعة الماضية بعد صراع مع المرض، حيث كان الكردوسى قد جرى تعينه في مجلس الشيوخ بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2020، ضمن قائمة الـ100 عضو المعينين بالمجلس، في فئة الكتاب والشخصيات العامة.

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ويأتى التأبين بحسب مادة 256 من لائحة مجلس الشيوخ، حيث يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

ويعد النائب محمود الكردوسى هو النائب الثانى المعين الذى وافته المنية، الفصل التشريعى الأولى لمجلس الشيوخ، بعد النائب إبراهيم حجازى، رئيس لجنة الشباب والرياضة، وتنظم لائحة وقانون المجلس إجراءات خلو مقاعدهم حيث تنص المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

تأبين النائب محمود الكردوسى بمجلس الشيوخ.. «بديل جديد خلال 60يومًا من خلو المقد»

النائب محمود الكردوسى هو بن محافظة سوهاج وحصل على بكالورويوس إعلام قسم صحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة 1981وخاض تجارب صحفية متنوعة فى العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية، حيث عمل كاتب مقال فى مجلة 7 أيام، وصحفى متخصص فى مجلة "نص الدنيا" بالأهرام 1992-2018، وصحفى متخصص فى جريدة "صوت الأمة" 2002-2004، وصحفى متخصص فى مجلة "الأهرام العربى" 2003-2005، وهو مؤسس ورئيس تحرير مجلة "الفن السابع" 1997-2001 وشغل منصب رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن" اليومية المستقلة، وسبق له العمل كرئيس تحرير تنفيذى بجريدة "الوطن" خلال الفترة بين 2015-2019، كما شارك فى تأسيس جريدة الوطن وعمل مدير تحرير بها منذ 2012-2015، وصدر له كتاب "مرة واحد صعيدى" 1996، ومن أهم رواياته "ذائقة الموت".