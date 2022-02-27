عاجل.. الهجرة تكشف حقيقة وفاة طالبة مصرية فى أوكرانيا

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جدة - نرمين السيد - وكشفت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، حقيقة الأمر، مؤكدة أن طلاب مصر فى أوكرانيا بخير، داعية إلى توخى الحذر فى الأخبار المتعلقة بهذا الأمر.
وتابعت فى منشور عبر حسابها الرسمى على فيس بوك: "أرجو توخى الحذر فيما ينقل من إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعى.. الطالبه جزائرية وتؤكد على صفحتها الخاصة إنها الحمدلله على قيد الحياة".
واختتمت وزيرة الهجرة: "حفظ الله جميع الطلبة المصريين والعرب".
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