تنسيقية شباب الأحزاب تنعي الدكتور يوسف شعبان

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نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور يوسف شعبان عضو التنسيقية، الذي وافته المنية فجر اليوم.

دوت الخليج

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأحر التعازي لأسرة وأعضاء التنسيقية في وفاة الفقيد، داعين الله أن يتقبله في الصالحين.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ضيافة المجلس الأعلى للإعلام

وكان قد استقبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، الخميس الماضي، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور أعضاء وقيادات المجلس، وذلك بمقر المجلس في مبنى ماسبيرو.

واستهل الكاتب الصحفى كرم جبر، بالترحيب بالوفد، معرباً عن سعادته بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وألقى رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الضوء على خطة عمل المجلس خلال الفترة الماضية، وكذلك بعض الخطط المستقبلية التي يعمل عليها المجلس، ومنها الاستعداد لمؤتمر المناخ المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ، نوفمبر المقبل.

وأضاف جبر، أن مصر تمتلك رؤية في كيفية التعامل مع قضايا وأحداث المنطقة، خاصة ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا حالياً، مشيرا إلى أهمية القمة العربية المقبلة في الجزائر.

وأكد علي أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنتها مصر، ووسائل تعزيز بنودها خلال الفترة الحالية، كما تحدث عن دور المجلس فى ضبط الأكواد الإعلامية، ومنها كود التعامل فى ملف الرياضة، وكذلك الخطاب الدينى، وضرورة مواجهة الشائعات بشكل فعال ومنضبط.

فيما وجه وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر للمجلس الأعلى للإعلام، على حسن الاستقبال، وتطرق الحضور للأزمة الاوكرانية و كذلك تبعاتها اقتصاديًا وسياسيًا على المنطقة وعلى الشأن المصري، وكذلك مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر، نوفمبر المقبل، وضرورة التنسيق بين جميع أطراف المؤتمر ومؤسسات الدولة للوصول إلى أفضل شكل ممكن خلال الفترة المقبلة، وكذلك رؤية أعضاء التنسيقية في ملف تجديد الخطاب الديني، وملف حقوق الإنسان، وكذلك مواجهة الشائعات.