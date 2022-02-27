/681935/تاريخ-مواجهات-ليفربول-و-تشيلسي-قبل-المباراة-المرتقبة

يستضيف فريق تشيلسي نظيرة ليفربول، اليوم الأحد، نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًعلى ملعب ويمبلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي الفريقين في 8 مباريات بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، نجح ليفربول في الفوز 3مباريات، بينما حسم لصالحه فريق تشيلسي 4 لقاءات وحضر التعادل بينهم على مباراة واحدة.

فيما أحرز فريق ليفربول في شباك تشيلسي 10 أهداف، بينما سجل تشيلسي في الريدز 10 أهداف.

انتهت أحداث المباراة بين ليفربول وليدز يونايتد، بتقدم الريدز ستة أهداف دون رد، لصالح فريق الريدز، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

ختتم فيرجيل فان دايك سجل التهديف في المباارة بتسجل هدف ليفربول السادس في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من المباارة، من خلال كرة ركنية يسكنها الشباك بضربة رأسية قوية.

سجل ساديو مانى الهدف الخامس في المباراة في الدقيقة التسعين من خلال متابعة كرة من أوريجي، مع تدخل بين حارس ليدز والمدافع تصل لمانى ويسكنها الشباك الخالي بسهولة

جاء سادية مانو بالهدف الرابع في المباراة في الدقيقة الـ 81 من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة من لاعبي ليفربول بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها بمحمد صلاح بتمريرة رائعة لزميله جوردان هندرسون المنطلق داخل منطقة الجزاء والذي استقبلها بتمريرة عرضية مباشرة لساديو ماني ليسددها مباشرة إلى داخل الشباك.

محمد صلاح يسجل ثنائية في شباك ليدز يونايتد

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني له في شباك ليدز يونايتد، ليعطي فريقه الأفضلية بثلاثية، في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء.

وسجل ماتيب الهدف الثاني لليفربول في المباارة، في شباك ليدز يونايتد، من خلال تمريرة من محمد صلاح وسط مدافعي ليدز ويسكنها ماتيب الشباك من فوق الحارس.