معلومات الوزراء: مصر ثاني سوق مستهدف لصفقات الدمج والاستحواذ

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدًا يتضمن رصدًا لأحدث تقارير بيكر ماكينزي عن مصر في فبراير 2022؛ إذ يرى التقرير أن مصر ثاني أكثر سوق مستهدفة لصفقات الدمج والاستحواذ عالميًّا بعد الولايات المتحدة في 2021؛

حيث وصل إجمالي صفقات العام إلى نحو 233 صفقة بزيادة 49% عن عام 2020، ووصل إجمالي قيمة هذه الصفقات إلى 9.9 مليارات دولار بزيادة 486% عن عام 2020. وبالتركيز على النصف الثاني كان ديسمبر الأعلى في قيمة الصفقات بنحو 653.8 مليون دولار، وأكتوبر الأعلى في عدد الصفقات بنحو 31 صفقة. وكانت الرعاية الصحية أكثر القطاعات استهدافا من حيث قيمة الصفقات، بإجمالي 1.6 مليار دولار