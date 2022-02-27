الري: الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٤٥٠ كيلومتر وجاري تنفيذ...

- إزالة ٤٣ ألف حالة تعدى بمساحة ٦.٣٠ مليون متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات

- حملات موسعة للإزالات بمحافظات الغربية والدقهلية والبحيرة والمنيا وأسيوط وسوهاج

- الدكتور عبد العاطى: ننفذ رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات، وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية

- تحديث شبكة الترع، وتحقيق عدالة توزيع المياه ، وحسم مشاكل الرى ، وتحسين نوعية المياه، ورفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية، وزراعة أراضى بور لم يتم ريها منذ سنوات، وإنشاء وتوسعة الطرق بجانبى الترع، أبرز مكاسب أعمال تأهيل الترع

تلقى السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري تقريراً من السيد المهندس/ محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه يستعرض الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى ، والذى أوضح أنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٤٥٠ كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٢٩٠ كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٧١٤ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ١١٤٥٤ كيلومتر ، كما تم الإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل الى ٥١ كيلومتر.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى تواصل مجهوداتها لتنفيذ رؤيتها الشاملة والتى تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية ، مشيراً إلى أن العديد من عانت الترع خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة ، مثل إستبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها الأمر الذى ينعكس سلباً على قدرة المجرى المائى على توصيل المياه للنهايات ، والتأثير سلباً على نوعية المياه بالترع وبالتالى المحاصيل التى يتم ريها بإستخدام هذه المياه ، والتأثير سلباً على صحة الانسان والحيوان ، الأمر الذى دفع وزارة الموارد المائية والرى لإتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ، والذى يستهدف تأهيل حوالى ٢٠ ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية ٨٠ مليار جنيه بحلول منتصف عام ٢٠٢٤.

وقد حققت أعمال التأهيل مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق ، وإستعادة القطاع التصميمى للترعة ، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات ، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى ، وحدوث تحسن كبير فى جميع العناصر الهيدروليكية للترعة من حيث تحسين مناسيب المياه بالنهايات وتقليل مساحة القطاع المائى وغيرها من العناصر ، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع ، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة ، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع ، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية ، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات ، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.

هذا بالإضافة للمردود البيئى والإجتماعى الإقتصادى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق ، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي ، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها ، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض ، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

كما تلقى الدكتور عبد العاطى تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات ، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى ، حيث أشار التقرير أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن ٤٣ ألف حالة تعدى بمساحة حوالى ٦.٣٠ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأوضح سيادته أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات .. حيث تم تنفيذ عدد (٥) قرارات إزالة لأسوار مخالفة بناحية نزلة سمهان بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا على مساحة ٧٨ متر مربع تحت إشراف مهندسى الوزارة ، وتنفيذ عدد (١٠) قرارات إزالة لأسوار مخالفة بناحية قرية مكين بمركز ابوقرقاص بمحافظة المنيا بمساحة ٢٦٠ متر مربع ، وتنفيذ قرار (١) إزالة ردم بناحية بطرة بمركز طلخا وعدد (٢) قرار إزالة ردم بناحية كفر الشيخ عطية بمركز شربين بمحافظة الدقهلية ورد الشئ لأصله بمعرفة المخالفين ، وتنفيذ عدد (٢٤) قرار إزالة بناحية مركز نقاده وقوص عبارة عن عدد (١٨) قرار ردم بمساحة ١٢٣٠ متر مربع وعدد (٦) قرار مبانى وأسوار بمساحة ٣٧٠ متر مربع.

كما تم تنفيذ عدد (٣٥) قرار إزالة منهم (٣٢) مخالفة ردم بمساحة حوالي ١١٦٥ متر مربع وعدد (٣) مخالفات مباني وأسوار بمساحة ١٣٦ متر مربع بقرية المطيعة بمركز أسيوط بمحافظة أسيوط وذلك باستخدام معدات الوزارة بتأمين قوات الشرطة ، وتنفيذ عدد (٢٠) قرار إزالة لمخالفات متنوعة بمساحة ٧٢٩ متر مربع بقريتي الشغبة والنمايسة بمركز أسيوط وذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم وبإشراف مهندسي وفني الوزارة.

وفى محافظة الغربية .. تم تنفيذ عدد (١٤) قرار إزالة لمخالفات متنوعه بمساحة ٦٠٠ متر مربع بمركز سمنود ، وتنفيذ عدد (٨) قرارات إزالة لمبانى مخالفة بمركز كفر الزيات بمساحة ٣٩٠ متر مربع بتأمين قوات الشرطة بمركز شرطه كفر الزيات ، وإزالة عدد (٢٦) مخالفه بمساحة ١٠٧٦ متر مربع عباره عن أسوار مخالفة بمركز بسيون ، وتنفيذ عدد (٤) قرارات إزالة متنوعة بمركز زفتي.

وفى محافظة البحيرة .. تم إزالة عدد (٦) مخالفات مباني بمساحة ١٨٣ متر مربع بمركز الرحمانيه ، وتنفيذ عدد (١٦) قرار إزالة لمبانى مخالفة بمساحة ٦٣٧ متر مربع بمركز كوم حمادة ، وإزالة عدد (١٥) مخالفة عبارة عن مباني وأحواش مخالفة بمساحة ١١٦٣ متر مربع بمركز المحمودية ، وعدد (٦) أحواش مخالفة بمساحة ١٦٠ متر مربع بمركز شبراخيت.

وفى محافظة سوهاج .. تم تنفيذ عدد (١٠) قرارات إزالة منهم عدد (٤) قرارات إزالة ردم بمساحة ٤٥٠ متر مربع وعدد (٦) قرارات إزالة لمبانى مخالفة بمساحة ٧٩٠ متر مربع ، وذلك بناحية جزيرة محروس وعرب التنبكية بمركز إخميم ، وتنفيذ عدد (٩) قرارات إزالة منهم عدد (٢٠) قرار إزالة ردم بمساحة ٤٨٠٠ متر مربع وعدد (٢) إزالة فورية فى المهد لمبانى مخالفة بمساحة ٤٠٠ متر مربع وذلك بناحيه الشيخ مكرم بمركز سوهاج ، وتنفيذ عدد (١٥) قرار إزالة منهم عدد (١) قرار إزالة ردم بمساحة ٢٠٠ متر مربع وعدد (١٤) قرار مبانى مخالفة بمساحة ١٧٦١ متر مربع بناحية الهريف الأوسط بمركز طهطا ، وتنفيذ عدد (١٠) قرارات بناحيه بنى هلال وإقصاص بمركز المراغه منهم عدد (٥) قرارات ردم بمساحة ٢٧٠٠ متر مربع وعدد (٤) قرارات إزالة مبانى مخالفة بمساحة ٢٧٥ متر مربع وعدد (١) قرار إزاله فورى لأعمده وسملات خرسانية لمبنى تحت الإنشاء بمساحة ٨٠ متر مربع ، وذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى الوحدات المحلية ، وبإستخدام معدات الوزارة والوحدات المحلية وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة.