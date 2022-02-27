التنمية المحلية: مشروع تحويل أتوبيسات النقل العام للغاز يحافظ على البيئة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، أن مشروع تعديل 2262 أتوبيساً بالنقل العام للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار يسهم بفعالية فى الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تحويل 24 أتوبيساً للعمل بالغاز الطبيعى وجاهزة للتسليم.





جاء ذلك خلال متابعة وزير التنمية المحلية تنفيذ بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع كل من وزارتى المالية والبترول والثروة المعدنية وهيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية لتعديل 2262 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار، بتكلفة 1.2 مليار جنيه بدءاً من العام المالى الحالى 2021 - 2022.

وقال شعراوى إن تنفيذ البروتوكول يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ البرنامج القومى لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بغرض تحقيق الاستفادة المثلى اقتصادياً من ثروات مصر من الغاز الطبيعى، وتعظيم القيمة المضافة منها، فضلاً عن ترشيد استهلاك السولار.

وأوضح أن تنفيذ مشروع تعديل الـ 2262 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار يشمل أتوبيسات هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، حيث يخص هيئة النقل العام بالقاهرة 1962 أتوبيساً، ويخص هيئة النقل للركاب بالإسكندرية منها 300 أتوبيس، على أن يتم التنفيذ على مدار 6 سنوات مالية تبدأ من العام الحالى وتكون مدة مراحل التنفيذ 12 شهراً لكل مرحلة، أما المرحلة الأولى فتستغرق 15 شهراً.

وأشار شعراوى إلى أن المرحلة الأولى الجارى تنفيذها خلال العام المالى الحالى تتضمن تعديل 377 أتوبيساً بتكلفة 200 مليون جنيه، يخص هيئة النقل العام بالقاهرة منها 327 أتوبيساً، ويخص هيئة نقل الركاب بالإسكندرية 50 أتوبيساً، مؤكداً توفير المحافظتين الأراضى اللازمة لتنفيذ محطات تمويل تعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، وبنهاية المرحلة السادسة لن يتم استخدام أتوبيس يعمل بالسولار وكلها ستكون صديقة للبيئة.

وأوضح أن وزارة التنمية المحلية شكلت لجنة مشتركة من ممثلى أطراف البروتوكول لاستلام وفحص الأتوبيسات التى تم تنفيذها وتوريدها وإعادة تسليمها للهيئة المعنية، مشيرا إلى أن الوزارة لها الدور الرئيسى فى التنسيق مع الوزارات المعنية وهيئتى النقل العام للركاب بالقاهرة والإسكندرية والجهات المنفذة.

ولفت إلى أن أعمال التعديل للأتوبيسات للغاز الطبيعى، بدلا من السولار تشمل أيضاً أعمال رفع كفاءة الأتوبيسات داخلياً وخارجياً لتليق بالمواطن المصرى فى ظل مبادرة حياة كريمة لتشمل وسيلة مواصلات كريمة للمواطنين تحافظ على المظهر الحضارى والجمالى إلى جانب الهدف الرئيسى وهو الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات المسببة للتلوث البيئى.

وأضاف شعراوى أن البروتوكول الذى يتم تنفيذه يتضمن تدريب الفنيين على أعمال الصيانة الدورية، طبقا لتعليمات الشركة المصنعة للمحركات وبقطع غيار أصلية حفاظاً على عمل الأتوبيسات بأعلى كفاءة مع ضمان عيوب الصناعة، لافتاً إلى أن الصيانة ستتم بجراجات هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، وسيتم شراء قطع الغيار اللازمة لأعمال الإصلاح للمحركات ومنظومة الغاز الطبيعى لمدة 15 عاماً.