/681939/طبيب-جراح-يتبرع-بإجراء-عملية-جراحية-للفنان-سمير-صبري-بدون-مقابل

كشفت الفنانة هالة صدقي، عن تكفل طبيب وفريقه بإجراء عملية الفنان سمير صبري، بدون مقابل، موجهة الشكر والتقدير لأبناء الدكتور مجدي يعقوب الذين تعلموا على يديه الرحمة والتعاطف.

دوت الخليجيرصد تبرع طبيب مصري بإجراء عملية جراحية لسمير صبري بدون مقابل

وكتبت هالة صدقي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موجه الشكر للدكتور أحمد الجندي: «احب اشكر الدكتور الشاب احمد الجندي والفريق المرافق معه في عمليه الفنان الكبير سمير صبري بتبرعهم بأجرهم».

وتابعت: «الف تحيه وشكر لابناء وتلاميذ الدكتور العظيم مجدي يعقوب ومستشفي اسوان للقلب ،وبفتخر بمصريتي وبرئيسي اللي عمره ما يتأخر عن اي مواطن سواء فنان او عامل شكرا بأسمي لهذا الحب للفنان الكبير سمير صبري ،وان شاء الله هيقوم بالسلامه ويشكركم جميعا بأسمه».

سمير صبري يجري عملية قسطرة

ومن المقرر أن يجري سمير صبري العملية الجراحية، في يوم الأربعاء او الخميس المقبل، وفقا لما صرح به مدير أعمال في تصريح خاص لموقع دوت الخليج.

الرئيس السيسي يستجيب لعلاج سمير صبري

وكان قد ناشد سمير صبري الدولة، بأن يساندونه في علاجه من خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب، ليستجيب الرئيس السيسي له على الفور، ويعلن عن تكفله بحاله الفنان سمير صبري، ومن هنا بدأت السوشيال ميديا تنقلب بالدعاء للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددين على رعايته الدائمة لكل إنسان داخل مصر.

وتوجه سمير صبري بالشكر للرئيس السيسي في أول تعليق له بعد مساندته، فقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب: « «أرجوك تبلغ الرئيس السيسي كل احترامي وقبولتي إنه رجع مصر تاني، شكرا على كل الحب اللي ادتهولي وقصرتوا مشواري الطويل في الاعلام والسينما، خليكوا مع الرئيس السيسي لانه الوحيد اللي هينقذ مصر».

شائعة الوفاة تلاحق سمير صبري

هذا وقد طارد سمير صبري شائعة الوفاة، ففي يوم أمس انتشرت على المواقع الإخبارية أنباء بوفاة الفنان القدير، ولكن تواصل موقع دوت الخليج مع مدير أعمال الفنان، الذي أكد أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، موضحا: «سمير صبري حالته جيدة للغاية، ولم نجري عملية القسطرة حتى الآن بسبب وجود بعض الإجراءات يتخذها الأطباء خلال الفترة الحالية، قبل خضوع سمير صبري لها».