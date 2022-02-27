«قُتلت بلا رحمة».. وفاء سالم تثير الجدل حول وفاة جالا فهمي

/681937/قتلت-بلا-رحمة-وفاء-سالم-تثير-الجدل-حول-وفاة-جالا-فهمي

أثارت الفنانة الكبيرة وفاة سلام الجدل في الساعات القليلة الماضية، بعد أن كتبت رسالة غامضة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تكشف فيها تفاصيل وفاة الراحلة جالا فهمي، الذي وافتها المنية في مساء يوم أمس السبت.

دوت الخليج يرصد تفاصيل وفاة الفنان جالا فهمي في رواية وفاء سالم

وقالت وفاء سالم في منشورات عبر موقع فيسبوك: «القتل بلا رحمه امعنو في تحطيمها حتى ذبلت نفسها ومرضت وتلاشت .. حيروحو من ربنا فين .. انه العدل .. انها الآن في سلام .. هل هم في سلام ..لم يرحموا روحها الطيبه .. لكن الرحمه هي الله».

أشرف زكي يكشف سبب وفاة جالا فهمي

وكان قد كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن سبب وفاة الفنانة الراحلة جالا مؤكدا أنها تعرضت لأزمة قلبية مفاجئة نقلت على إثرها المستشفى حتى لقت مصرعها هناك، صرح بذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم».

موعد تشييع جثمان الراحل جالا فهمي

ومن المقرر تشييع جثمان القناة الراحلة، ظهر اليوم الأحد الموافق 27 من شهر فبراير، وذلك من مسجد مصطفى محمود، ويرجح أن يحضر الجنازة عدد كبير من الوسط الفني الذين فزعوا لرحيلها.

معلومات عن الراحلة جالا فهمي

ولدت الراحلة جالا فهمي يوم 6 نوفمبر 1962 وعملت في الإذاعة والتلفزيون بالإضافة إلى ممارستها للتمثيل بدأت حياتها الفنية في سن مبكرة، حيث كانت لا تزال في الثانية عشر من عمرها، ثم عادت كمذيعة لبرنامج إذاعي بعنوان «حكايات راوية وفكري»، ومنه إلى التلفزيون ثم تفرغت للسينما وحققت النجاح في مجموعة الأفلام التي قدمتها مع المخرج شريف شعبان.

وخلال النصف الأول من حياتها عاشت في مدينة «سانتياجو» بدولة تشيلي، وبعدها عاشت مع الأسرة في مدريد «إسبانيا» حتى صارت تتحدث الإسبانية كأولاد بلدها ولأن والدتها خريجة آداب قسم فرنسي فكان من الطبيعي أن تحتل فرنسا جزء كبير من حياتها، لذا فهي تتحدث الفرنسية أيضا بطلاقة إذ أن جدتها خريجة مدارس فرنسيه وكانت لاتتحدث في البيت إلا بالفرنسية.

اعتزال جالا فهمي الفن

استقالت جالا فهمي من نقابة المهن التمثيلية، بعد أن أهملت أعمالها الفنية، وأعلنت تفرغها للعبادة، واعتزالها للفن في عام 2008.

ويذكر أن جالا فهمي تعرضت لأزمة صحية دخلت على إثرها المستشفى بعد تفضيل مسلسل الملك فاروق عن مسلسلها «كاميلي»، واحتجت عن الطعام والشراب واتهمت النقابة بعدم حصولها على حقوق والدها.