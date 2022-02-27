3 مارس.. حمادة هلال ضيف على برنامج «حبر سري»

يحل الفنان والمطرب المصري حمادة هلال، ضيفا على برنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، ويذاع عبر قناة القاهرة والناس في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

دوت الخليجيرصد تفاصيل حلقة الفنان حمادة هلال مع أسما إبراهيم

وتعرض حلقة حمادة هلال مع الإعلامية أسما إبراهيم، في يومي 3 و4 مارس المقبلين، في تمام الساعة الحادية عشر مساءا.

ومن المقرر أن يتحدث حمادة هلال خلال الحلقة، عن تفاصيل واسرار في حياته الشخصية يكشفها للمرة الأولى، فضلا عن تفاصيل أعماله الفنية، والأعمال المقبلة التي من المقرر أن يشارك بها.

حمادة هلال يتصدر التريند

وكانت قد تصدر هلال التريند مؤخرا، بعد أن احتفل بخطبة الفنانة إلهام عبد البديع والملحن وليد سامي، في حفلته الغنائية الأخيرة «حفل بورتو سعيد»، وأهداهما أغنية «بحس معاك»، التي رقصا عليهما سويًا على المسرح إلى جانبه وسط تصفيق الجمهور.

حمادة هلال يتألق في دراما رمضان 2021

جدير بالذكر، أن الفنان حمادة هلال شارك في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «المداح»، بطولته إلى جانب أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومدير تصوير كريم عاشور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

قصة مسلسل المداح بطولة حمادة هلال

والمسلسل يحكى عن صراع درامى بين الشقيقين حمادة هلال وخالد سرحان ضمن أحداث المسلسل، ويجسد سرحان شخصية "حسن ابن الشيخ سلام"، وهو شقيق صابر بن الشيخ سلام - حمادة هلال.

حمادة هلال يستكمل المداح في 2022

ويستكمل حمادة هلال مسلسل «المداح»، في جزء ثاني يتم عرضه في السباق الرمضاني 2022، ومن المقرر عدم مشاركة الفنانة نسرين طافش به بعد أن اعتذرت عنه مؤخرا من خلال موقع التدوينات القصيرة تويتر، لذا انضمت الفنانة هبة مجدي، لأبطال مسلسل «المداح» في موسمه الثاني، كما انضم عدد من النجوم الجدد لأبطال الموسم الأول.