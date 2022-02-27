خارجية الشيوخ تناقش اليوم سبل تعزيز العلاقات المصرية الروسية

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تعقد لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبدالحي عبيد، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية الروسية.

دوت الخليج

كما تستكمل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

رياضة الشيوخ تستكمل مناقشة تعديلات قانون الرياضة الجديدة

رياضة الشيوخ ناقشت خلال اجتماعها السابق، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، الأحد الموافق 13 فبراير.

تعديلات قانون الرياضة الجديدة

وحضر الاجتماع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وأعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ.

وكان قد بدأ الاجتماع بعرض النائب أحمد أبو هشيمة، ما أحاله المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، إلى لجنة الشباب والرياضة بالمجلس بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

ووجه «أبو هشيمة» بالشكر إلى الحكومة بشكل عام ووزارة الشباب والرياضة بشكل خاص على هذا المشروع المقدم منها، لافتا أن الوزارة بادرت بتقديم تلك التعديلات بعد دراستها للمشكلات والمعوقات التى واجهت تطبيق قانون الرياضة من خلال التطبيق العملى .

وأكد أبو هشيمة، أن هذا المشروع جاء متضمناً إقتراح تعديل 22 مادة، وكذلك إضافة واستحداث تعريفات جديدة تضاف للمادة الأولى من قانون الرياضة، فضلاً عن مواد مكررة مستحدثة بلغت 13 مادة، بالإضافة للتعريفات المستحدثة بالمادة الأولى، وأيضاً إلغاء ثلاث مواد، ليصبح إجمالى المواد التى شملها هذا المشروع 39 مادة .

وأضاف أن المشروع معروض على اللجنة لإبداء الرأى من حيث المبدأ ثم بعد ذلك فى إجتماعات تالية سوف نتناول مشروع القانون مادة مادة، بعد السماع لرأى الحكومة لإيضاح وعرض فلسفة تلك التعديلات والهدف منها وإعطائنا مبررات التعديل بشكل مُجمل ومُفصل.