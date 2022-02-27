كيف استعدت مصر لمواجهة أزمة الأقماح بعد أزمة أوكرانيا؟.. متحدث الحكومة يجيب

جدة - نرمين السيد - وقال سعد فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، اليوم السبت: "نبدأ بملف الأقماح كونه الأهم ومصر لديها مخزون استراتيجى من القمح يقترب من 5 مليون طن موجودين فى الصوامع أو المطاحن، وسينضم إليهم بداية من 15 أبريل القمح المحلى.

وتوقع أن يكون الموسم الحالى مميزا لتوريد القمح لأن الحكومة اتخذت خطوة ذكية وسباقة فى نوفمبر، وقبل بدء موسم الزراعة، وأعلنت السعر الاسترشادى للتوريد، متوقعا أن لا يقل القمح المصرى عن 4 مليون.

ولفت إلى أن كل تلك الأطنان من القمح ستكفى مصر فترة 9 أشهر، قائلا: "بافتراض لم يردنا أى قمح على الإطلاق، وهو الأمر المستبعد، لأن مصر تعمل على خطة لاستيراد القمح من مناشئ أخرى بدلا من روسيا وأوكرانيا، فمصر لديها 14 دولة معتمدة لتوريد القمح، بعضهم خارج القارة الأوروبية".

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.