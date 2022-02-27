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هيئة تنشيط السياحة: 22 ألف سائح أوكرانى فى مصر ونقدم لهم كافة أوجه الدعم

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أحمد عاشور 2022-02-27 03:20 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وأكد خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن أجهزة الدولة تتواصل بشكل دائم مع السائحين لضمان عدم تعرضهم للمشاكل مع توفير العناية الكاملة لهم من الطعام وجميع المستلزمات.

 

وأوضح، القيادة السياسية وجهت كل أجهزة الدولة المعنية باحترام الموقف والتعامل مع كافة السائحين الذين تأثرت حركة طائراتهم بسبب الحرب بطريقة جيدة.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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